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Kemer Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 145 milyon olarak belirlendi

ANTALYA HABERLERİ  | 20.10.2020 17:24 | Son Güncelleme

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, geçen sene 133 milyon 520 bin lira olan bütçenin bu sene yüzde 10 artırılarak 145 milyon lira olarak belirlendiğini bildirdi.Kemer Belediyesi ekim ayı ara meclis toplantısı, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, meclis üyelerinden Hakan Tuncer ile Ahmet Can katılmadı.Toplantıda, daha önce plan ve bütçe Komisyonuna sevk edilen 2021 Mali Yılı Bütçesi görüşüldü.Gündem maddesiyle ilgili kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, geçen sene 133 milyon 520 bin lira olan bütçenin bu sene yüzde 10 artırılarak 145 milyon lira olarak belirlendiğini söyledi.Başkan Topaloğlu, belediyede tasarruf tedbirleri uyguladıklarını ifade ederek, “Kemer’de bir yatırım yapılıyorsa, yapılan tasarruftan dolayı yapılıyordur.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, geçen sene 133 milyon 520 bin lira olan bütçenin bu sene yüzde 10 artırılarak 145 milyon lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Kemer Belediyesi ekim ayı ara meclis toplantısı, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, meclis üyelerinden Hakan Tuncer ile Ahmet Can katılmadı.
Toplantıda, daha önce plan ve bütçe Komisyonuna sevk edilen 2021 Mali Yılı Bütçesi görüşüldü.
Gündem maddesiyle ilgili kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, geçen sene 133 milyon 520 bin lira olan bütçenin bu sene yüzde 10 artırılarak 145 milyon lira olarak belirlendiğini söyledi.
Başkan Topaloğlu, belediyede tasarruf tedbirleri uyguladıklarını ifade ederek, “Kemer’de bir yatırım yapılıyorsa, yapılan tasarruftan dolayı yapılıyordur. 2018 yılında temsil ağırlamada harcanan miktar 8 milyon 604 bin 813 lira. 2020 yılı temsil ağırlama miktarı ise 632 bin lira. Aradaki fark ortada. Yani biz kemerleri sıkmadıktan sonra halktan bir şeyler isteyemeyiz. Biz Kemer’deki halktan alınan vergileri gerekli yerlere harcıyoruz. Tasarruf ediyoruz, Kemer kazanıyor” diye konuştu.
2021 Mali Yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.
Plan ve bütçe komisyonuna sevk edilen 2021 yılı gelir tarifesi de görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.
Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Meclis Üyesi Hasan Ali Acar, her iki madde ile ilgili olarak yapılacak olan yatırımlarla ilgili meclise bilgiler verdi.

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