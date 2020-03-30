YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kemer pazarlarında maske dağıtıldı

Kemer pazarlarında maske dağıtıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 30.03.2020 16:22 | Son Güncelleme

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, Kemer Belediye ekipleri, ilçede kurulan pazar yerlerinde esnafa ve vatandaşlara maske dağıttı.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, Kemer Belediye ekipleri, ilçede kurulan pazar yerlerinde esnafa ve vatandaşlara maske dağıttı. İlçe genelinde dezenfektan çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan belediye ekipleri, rutin olarak yaptığı ilaçlama çalışmalarının yanı sıra pazar yerlerinde vatandaşlara ve esnafa maske dağıtımı yaptı. Pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarında halkın ateşini de ölçen belediye ekipleri, esnafın maskelerini dağıtarak ürünlerini satmalarını konusunda uyarılarda bulundu.

Tezgahlar arası 3 metre
"Sizin belediyeniz sizin için çalışıyor" sloganıyla hareket eden Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve ekibi, alınan tedbirler kapsamında örnek bir uygulamaya imza attı. Pazar yerlerinde Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında tezgahlar arasında 3 metre olacak şekilde yeniden düzenleme yapan belediye ekipleri, satışı yapılan ürünlerin de paketlenerek halka satılması uygulamasını hayata geçirdi. Her esnaf kendi sattığı ürünü paketleyerek el değmeden halka ulaştırmaya başladı. Başkan Topaloğlu’nun talimatıyla hareket eden belediye ekipleri, esnafa her ürünün paketlenerek el değmeden halka ulaştırılması yönünde uyarılarda bulunuyor.

"Dezenfekteye devam ediyoruz"
Topaloğlu, “Koronavirüse karşı belediye olarak aldığımız tedbirlerimiz devam ediyor. İlçemiz genelinde rutin olarak yaptığımız dezenfekte çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bunun dışında ilçemizde kurulan pazar yerlerinde esnafımıza ve halkımıza maske dağıtıyoruz. Pazar giriş ve çıkışlarında temassız dijital ateş ölçeler ile halkımızın vücut ısılarını kontrol ediyoruz. Halkımızın sağlığını düşünerek yola çıktık. Bu kapsamda da pazar esnafı sattığı ürünleri paketler halinde halka ulaştırıyor. Hiçbir vatandaşımız ürünlere el sürmeden alışverişini yapıyor. Bu sayede virüsün yayılmasını da bir nebze olsun engellemiş oluyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamaları. Lütfen evde kalın” diye konuştu.
Öte yandan, pazar esnafı ve vatandaşlar, belediyemizin yapmış olduğu maske dağıtımı ve ürünlerin paketle satılması uygulamalarının oldukça iyi olduğunu, alınan tedbirlerin yerinde ve doğru olduğunu kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Domaniç’te ev yangını

Domaniç’te ev yangını

Antalya Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:39
Öğle
13:07
İkindi
16:39
Akşam
19:25
Yatsı
20:40

Antalya Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Ilgın Eczanesi
Muratpasa
Işıklar Eczanesi
Muratpasa
Meydan Alper Eczanesi
Muratpasa
Nokta Eczanesi
Muratpasa
Şirinyalı Eczanesi
Muratpasa
Tuğtekin Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Partili Uslu: "Tarım kredi ödemeleri faizsiz iki ay ertelendi"

AK Partili Uslu: "Tarım kredi ödemeleri faizsiz iki ay ertelendi"

Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Manavgat Hacı Hamza Atalay Kur'an Kursu'nda Hafızlık Eğitimi Başladı

Manavgat Hacı Hamza Atalay Kur'an Kursu'nda Hafızlık Eğitimi Başladı

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.