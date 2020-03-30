Kemer pazarlarında maske dağıtıldı

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, Kemer Belediye ekipleri, ilçede kurulan pazar yerlerinde esnafa ve vatandaşlara maske dağıttı. İlçe genelinde dezenfektan çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan belediye ekipleri, rutin olarak yaptığı ilaçlama çalışmalarının yanı sıra pazar yerlerinde vatandaşlara ve esnafa maske dağıtımı yaptı. Pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarında halkın ateşini de ölçen belediye ekipleri, esnafın maskelerini dağıtarak ürünlerini satmalarını konusunda uyarılarda bulundu.

Tezgahlar arası 3 metre

"Sizin belediyeniz sizin için çalışıyor" sloganıyla hareket eden Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve ekibi, alınan tedbirler kapsamında örnek bir uygulamaya imza attı. Pazar yerlerinde Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında tezgahlar arasında 3 metre olacak şekilde yeniden düzenleme yapan belediye ekipleri, satışı yapılan ürünlerin de paketlenerek halka satılması uygulamasını hayata geçirdi. Her esnaf kendi sattığı ürünü paketleyerek el değmeden halka ulaştırmaya başladı. Başkan Topaloğlu’nun talimatıyla hareket eden belediye ekipleri, esnafa her ürünün paketlenerek el değmeden halka ulaştırılması yönünde uyarılarda bulunuyor.