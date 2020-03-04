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Kemer sezona hazırlanıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 04.03.2020 11:27 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer ilçesinde Liman Caddesi’nde bakım onarım çalışmalarına hız verirken, zabıta ekipleri de işyerlerine yönelik denetim düzenledi.Büyükşehir Belediyesi Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri turizm sezonu öncesi Kemer’in en işlek caddesi olan Liman Caddesi’nde çalışma gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer ilçesinde Liman Caddesi’nde bakım onarım çalışmalarına hız verirken, zabıta ekipleri de işyerlerine yönelik denetim düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri turizm sezonu öncesi Kemer’in en işlek caddesi olan Liman Caddesi’nde çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, yürüyüş yolunda kırık ve yerinden çıkmış olan taşları onarıyor. Liman Caddesi, sezona hazır hale getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de Liman Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafa yönelik denetim gerçekleştirdi. Kurallara aykırı davranan ve cadde düzenini bozan esnaf, tutanak tutularak uyarıldı.

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Muratpasa
Candemir Eczanesi
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Demet Eczanesi
Muratpasa
Fidan Eczanesi
Muratpasa
Metin Eczanesi
Muratpasa
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