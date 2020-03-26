YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kemer Zabıtası salgın denetimleri sıklaştırdı

Kemer Zabıtası salgın denetimleri sıklaştırdı

ANTALYA HABERLERİ  | 26.03.2020 17:53 | Son Güncelleme

Kemer Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dünyada ve Türkiye’de hızla yayılan Korona virüs salgınına karşı sokağa çıkan halka gerekli uyarılarda bulunuyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan sahil ve ormanlık alanlarda piknik yapan vatandaşları uyaran belediye ekipleri, vatandaşların evlerinde kalmalarını istedi.

Kemer Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dünyada ve Türkiye’de hızla yayılan Korona virüs salgınına karşı sokağa çıkan halka gerekli uyarılarda bulunuyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan sahil ve ormanlık alanlarda piknik yapan vatandaşları uyaran belediye ekipleri, vatandaşların evlerinde kalmalarını istedi. Belediye ekipleri, ülke genelinde uygulanan tedbirler kapsamında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini yerine getirmeyen vatandaşlara gerekli uyarılarda bulundu. Ormanlık alanlarda piknik yapan vatandaşlara anonsla gerekli uyarıları yapan belediye ekipleri, ‘evde hayat var’ diyerek halkı evlerine gitmeleri konusunda ikna etmeye çalıştı. Öte yandan ekipler, ilçede gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerde de kurallara uyulup uyulmadığını da kontrol etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Belediye olarak tüm birimlerimiz sahada aktif olarak görev yapıyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra sokağa dışarıya çıkan vatandaşlarımıza da gerekli uyarıları yapıyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkarak sahillerde ve ormanlık alanlarda piknik yapan vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını istiyoruz. ‘Evde hayat var’ diyerek herkesin ailesiyle vakit geçirmesini istiyoruz. Bu şekilde kurallara uyarsak bu salgından kurtulabiliriz. Tedbiri elden bırakmamak için lütfen herkes kurallara uysun” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’de orman yangını

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Virüs tüm şirketleri vurdu, onlar boş durmuyor

Virüs tüm şirketleri vurdu, onlar boş durmuyor

Antalya Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:45
Öğle
13:08
İkindi
16:37
Akşam
19:21
Yatsı
20:36

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Bahadır Eczanesi
Muratpasa
Doğuş Eczanesi
Muratpasa
İlknur Eczanesi
Muratpasa
Merkez Eczanesi
Muratpasa
Serhat Eczanesi
Muratpasa
Tüliz Eczanesi
Muratpasa
Frezya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Minikler Karadeniz kültürüyle tanıştı, horon tepip hamsi tava yaptı

Minikler Karadeniz kültürüyle tanıştı, horon tepip hamsi tava yaptı

Başkan Böcek: “Antalya için el ele verip birlikte çalışacağız”

Başkan Böcek: “Antalya için el ele verip birlikte çalışacağız”

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.