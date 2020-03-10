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Kemeraltı’na özel lojistik planı

İZMİR HABERLERİ  | 10.03.2020 11:53 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı Çarşısına özel lojistik plan hazırladı.

Kemeraltı’na özel lojistik planı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı Çarşısına özel lojistik plan hazırladı. Bu kapsamda, trafik dolaşım planının etap etap hayata geçirileceği, yük taşımacılığı ve yaya hareketliliğinin daha sağlıklı bir hale getirileceği ifade edildi.
Farklı sektörlerden yaklaşık 15 bin iş yerinin bulunduğu, dünyanın en büyük açık hava çarşısı unvanına sahip Kemeraltı, her gün binlerce kişiyi ağırlıyor. Yükleme ve boşaltma işleri ile mal ve hizmet akışı nedeniyle oluşan araç trafiği de çarşının lojistik yükünü artırıyor.
Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltındaki yoğun trafiği daha düzenli bir hale getirmek için bir Lojistik Planı hazırladı. İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planının hazırlanmasında önce bölgenin mevcut yük ve yaya hareketleri, çözüm gerektiren konular tespit edildi. Belirlenen 15 noktada yük trafiği sayımları yapıldı, uygun park yerleri ve depolama alanları tespit edildi. 30 kurum ve kuruluşla görüşüldü, plana katkı sağlayabilecek bilgi, belge ve görüşler alındı. İş yeri, konut, yaya ve sürücüleri içeren anketler de yapıldı.

Düzenli yaya ve araç trafiği
Tüm bu sürecin sonunda hazırlanan İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planının, alanın geneli için bir trafik dolaşım düzenini içerdiği; yük taşıma güzergâhları, yük depolama ve dağıtım merkezleri, indirme bindirme alanlarını belirlediği ifade edildi.
Belirlenen 19 alt bölgede ticari alanlar, yaya bölgeleri, araç trafiğine açık bölgeler, bağlantı ve etkileşim noktaları için öneriler geliştirildi. Her öneri için iş planı, bütçe, kaynaklar ve uygulama takvimi de belirlendi; ayrıca bisikletli kargo hizmeti ve ulaşım için bisiklet yolu da planlandı.
Plan, uygulamaya dönük eylem planlarının hazırlanmasından sonra etap etap hayata geçirilecek. Yayaların ve araçların güvenli şekilde yol paylaşımı için yaya ve araç izleri yapılacak. İl göç idaresi (855 Sokak) ve Kestelli civarında iki adet yük aktarma merkezi kurulacak, 10 araç kapasiteli bu merkezin kiralanabilir depoları olacak. Bu yerlerin işletmesinden belirlenecek bir dernek ya da birliğinde sorumlu tutulacağı, tur otobüsleri için üç noktada park yerleri oluşturulacağı açıklandı. Yine atık toplama hizmetinin de elektrikli araçlarla yapılacağı aktarıldı.

Kemeraltı’na özel lojistik planı

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