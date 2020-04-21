Kemeraltı’nda "yeni hayat" dokunuşları

Kemeraltı’nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Umart Mimarlık Ailesi’nden Mahir Kaplan, yeni bir hayat için tarihi canlandıran dokunuşlara devam edeceklerini söyledi.

15 yıllık mücadelenin ardından İzmir’in ve dünyanın en önemli tarihi ticaret merkezlerinden biri olan Kemeraltı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girdi. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür Bakanlığı, Konak Belediyesi ve Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.’nin (TARKEM) bu başarıdaki emek ve katkısının yadsınamaz olduğunu belirten Umart Mimarlık Ailesi’nden Mahir Kaplan, yeni bir hayat için tarihi canlandıran dokunuşlara devam edeceklerini belirterek, "Pandemi ile mücadele sonrası tüm dünyada ve Kemeraltı’nda artık yeni bir hayat başlıyor diyebiliriz” dedi.

“Yeni bir hayata da başlıyoruz”

Kemeraltı’nda birçok önemli projeye katkı sağlayan Umart Mimarlık Ailesi, korona virüsle mücadele süreçlerinde gerekli tedbirleri alarak özellikle bu alandaki restorasyon çalışmalarına devam ediyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne girmekle Kemeraltı’nda ve pandemi ile mücadele sonrası tüm dünyada artık yeni bir hayat başlayacağına dikkat çeken Kaplan, “Öncelikle bu sıkıntılı günlerde dünya halklarının yanındayız, yaşananlar çok acı verici. Dünyanın en güçlü ülkelerinin bile bu salgına karşı ne kadar hazırlıksız olduğunu izliyoruz. Bu pandemiden tüm dünya insanları birlikte hareket ederek kurtulabilir. Umart Mimarlık olarak süreci panik yapmadan tedbirler alarak yürütüyoruz. İlk etapta devletimizin tüm uyarı ve çağrılarını dikkate alarak önlemler almaya başladık. Sağlık denetimlerini artırdık, bu süreçte proje ve ofis ekibini kısıtlı çalışma düzenine geçirdik, zorunlu olmayan şantiye çalışmalarını durdurduk. Mümkün mertebe evde kalarak işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Tam da bu zamanda yıllardır birçok sokağında dokunuşlarımızın olduğu Kemeraltı’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne girmiş olması bizi çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.