YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kemerburgaz kurban satış alanına ilk kurbanlıklar geldi

Kemerburgaz kurban satış alanına ilk kurbanlıklar geldi

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.07.2020 17:47 | Son Güncelleme

Hazırlıkları günler öncesinden tamamlanan Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz kurban satış ve kesim alanına kurbanlık hayvanlar gelmeye başladı.Eyüpsultan Belediyesi tarafından vatandaşların kurbanlıklarını daha hijyenik bir ortamda, kargaşadan uzak kestirebilmeleri amacıyla Kemerburgaz’da 25 bin metrekarelik alana kurulan kurbanlık satış ve kesim alanına ilk kurbanlıklar gelmeye başladı.

Hazırlıkları günler öncesinden tamamlanan Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz kurban satış ve kesim alanına kurbanlık hayvanlar gelmeye başladı.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından vatandaşların kurbanlıklarını daha hijyenik bir ortamda, kargaşadan uzak kestirebilmeleri amacıyla Kemerburgaz’da 25 bin metrekarelik alana kurulan kurbanlık satış ve kesim alanına ilk kurbanlıklar gelmeye başladı. Balıkesir, Kastamonu, Amasya, Ordu, Erzurum ve Kars başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından getirilen büyükbaş hayvanlar, yaklaşık 4 bin hayvan kapasitesi bulunan ve 60 çadırın yer aldığı alana getirilirken, küçükbaş hayvanlar ise bayrama bir hafta kala satışa sunulmaya başlanacak.

Alanda her gün dezenfekte ve ilaçlama yapılacak
Eyüpsultan Belediyesi hem satıcılar hem de kurbanlık hayvan almaya gelen vatandaşlar için bu yıl pandemiden dolayı, satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları ve sağlığı doğrultusunda bir dizi önlem aldı. Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanlar çadırlara konmadan önce dezenfekte işlemi gerçekleştirip, kurbanlık satış ve kesim alanında ise her gün rutin bir şekilde ilaçlama yapacaklar.
Pandemi nedeniyle çadırlar arasında 2 metre mesafe bırakılırken, hava sirkülasyonunun sağlanması için çadırların yan tarafları açık bırakıldı. Aynı zamanda temizlik ve hijyenin daha etkili olması için hayvanların bulunduğu çadırların altına 10 santimlik tahta ve beton zeminler oluşturuldu.

Ücretsiz maske ve eldiven dağıtılacak
Vatandaşların kurulacak olan bariyerlerden sırayla girecekleri alanda hayvan bakıcılarına, satıcılara ve kurban almaya gelen vatandaşlara ücretsiz maske ve eldiven dağıtılacak. Diğer taraftan alana girmeden önce dezenfektan ve ateş ölçer kontrol noktaları oluşturularak tüm vatandaşların alana girmeden önce ateşleri ölçülecek.
Alanda 7/24 sağlık personeli görev yapacak. Kurbanını kesmek için gelen vatandaşlar verilen kesim fişlerinin üzerindeki saatlere göre içeri alınacak. Ortalama bir büyükbaş hayvanın 6 dakika içinde pazardan çıkarılması planlanıyor.

Pazarlıklar “tokalaşma çubuğu” ile yapılacak
Dinimizce de sünnet olan kurban pazarlıkları ise bu yıl pandemiden dolayı pazarcıların “tokalaşma çubuğu” adını verdikleri, ucuna manken eli monte edilmiş çubuklarla yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRoza plaja indi!Roza plaja indi!
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sadece Başkan Sever’in maske takmaması dikkat çekti

Sadece Başkan Sever’in maske takmaması dikkat çekti

Kavurucu sıcaklarda yılan uyarısı

Kavurucu sıcaklarda yılan uyarısı

Beyoğlu, Bağlar Belediyesinde görevde yükselme sınavı açan ilk belediye başkanı oldu

Beyoğlu, Bağlar Belediyesinde görevde yükselme sınavı açan ilk belediye başkanı oldu

Büyükşehir’den üç boyutlu yaya geçidi

Büyükşehir’den üç boyutlu yaya geçidi

Su borçlarına taksitlendirme geldi

Su borçlarına taksitlendirme geldi

İki mahalleyi bağlayan yolda sathi kaplama çalışması tamamlandı

İki mahalleyi bağlayan yolda sathi kaplama çalışması tamamlandı

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:46
Sabah
05:39
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:42
Yatsı
22:26

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.