Kemerburgaz’a 400 yataklı devlet hastanesi müjdesi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Kemerburgaz’da 54 bin 961 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek 400 yataklı devlet hastanesinin yapılacağı yerin belirlendiği açıklamasını yaptı.

Sosyal Belediyecilik adına birçok projeye imza atan Başkan Deniz Köken, ilçede vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yeni ve özgün eserleri hayata geçirdi. İlçe genelinde eksikliklerin giderilmesi, ihtiyaç doğrultusunda hizmet üretilmesi, ilçe sakinlerinin daha modern, daha konforlu bir yaşam standardına ulaşması için hazırlanan bu projelerden biri de Kemerburgaz bölgesine yapılacak olan hastane projesi.

Başkan Deniz Köken Kemerburgaz bölgesine yapılacak olan hastanenin müjdesini verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden ‘Kemerburgaz bölgemizin hastane özlemi bitiyor’ şeklinde paylaşımda bulunan Başkan Deniz Köken, 54 bin 961 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek 400 yataklı devlet hastanesinin yapılacağı yerin belirlendiği açıklamasını yaptı.

Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür eden Başkan Deniz Köken, yapılacak olan hastanenin tüm vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

