YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kemer’da zabıtadan sigara denetimi

Kemer’da zabıtadan sigara denetimi

ANTALYA HABERLERİ  | 18.11.2020 13:30 | Son Güncelleme

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün mamullerinin yasaklandığı alanlarda denetim yaptı.Koronavirüs ile mücadele sürecinin başından bu yana saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Kemer Belediye ekipleri, maskenin sürekli ve doğru şekilde kullanımını sağlamak amacıyla ilçedeki turistleri ve vatandaşları bilgilendiriyor.Belediye ekipleri, Kemer Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararları doğrultusunda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tüm pazar yerleri ve tüm toplu taşıma durakları, Cumhuriyet Meydanı ve Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkı, Kuğulu Park, yürüyüş yollarında yasak kapsamına alınan lokasyonlar ve genelgenin içeriği hakkında vatandaşlara bilgi veriyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Koronavirüsle mücadelemize son hızla devam ediyoruz.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün mamullerinin yasaklandığı alanlarda denetim yaptı.
Koronavirüs ile mücadele sürecinin başından bu yana saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Kemer Belediye ekipleri, maskenin sürekli ve doğru şekilde kullanımını sağlamak amacıyla ilçedeki turistleri ve vatandaşları bilgilendiriyor.
Belediye ekipleri, Kemer Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararları doğrultusunda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tüm pazar yerleri ve tüm toplu taşıma durakları, Cumhuriyet Meydanı ve Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkı, Kuğulu Park, yürüyüş yollarında yasak kapsamına alınan lokasyonlar ve genelgenin içeriği hakkında vatandaşlara bilgi veriyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Koronavirüsle mücadelemize son hızla devam ediyoruz. Belediye olarak yaptığımız rutin dezenfekte çalışmalarının yanı sıra sigaranın yasaklandığı alanlarda da ekiplerimiz vatandaşları bilgilendiriyor. Bu işin üstesinden elbirliği ile geleceğiz. Maske takalım, hijyene dikkat edelim ve sosyal mesafemizi koruyalım.” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış 1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

Antalya Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
06:09
Sabah
07:32
Öğle
12:47
İkindi
15:30
Akşam
17:53
Yatsı
19:11

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Aspendos Eczanesi
Muratpasa
Engin Eczanesi
Muratpasa
Ezdem Eczanesi
Muratpasa
Öznur Eczanesi
Muratpasa
Serra Eczanesi
Muratpasa
Sezin Eczanesi
Muratpasa
Baraj Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.