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Kemer’de ağaçlar Kış mevsimine hazırlanıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 28.08.2020 17:01 | Son Güncelleme

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeşil alanlarda ve parklarda ağaç bakım, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, park bakım ve revize çalışmalarını kontrollü olarak gerçekleştiriyor.

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeşil alanlarda ve parklarda ağaç bakım, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, park bakım ve revize çalışmalarını kontrollü olarak gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında Peyzaj Mimarları ve Ziraat Mühendisleri kontrolünde budama ve ağaçları güçlendirmek için derin budama yapılıyor. Ağaçlar hem kışa hazırlanmış oluyor hem de gelecek yaz için daha da gürleşmesi sağlanıyor.

Hedef daha yeşil bir Kemer
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Belediyemizin sorumluluğundaki tüm parklarda ekiplerimiz ağaçların ve yeşil alanların bakım ve budama hizmetlerini özenle yapıyor. Çevreye duyarlı ve Peyzaj Mimarları ve Ziraat Mühendisleri kontrolünde doğaya zarar vermeden çalışmalar yürütülüyor. Hedefimiz daha yeşil bir Kemer’i, halkımızla buluşturmak” diye konuştu.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerim rutin işleri yanında dezenfekte ekipleri ile tüm ilçe dahilinde otobüs ve taksi durakları, kamu kurum ve kuruluşları, çocuk oyun alanları, spor aletleri ve oturma gruplarının dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

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