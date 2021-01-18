YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kemer’de arıza kaynaklı içme suyu kesintileri en aza inecek

Kemer’de arıza kaynaklı içme suyu kesintileri en aza inecek

18.01.2021 13:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Kemer İlçesi’nde sorunlu içme suyu hattında çalışma başlatıldı.Antalya’nın Kemer İlçesi Atatürk Bulvarı’nda (Kemer 1 Girişi) içme suyu boru hattının farklı noktalarında patlaklar oluşması ve sık sık arızalanması üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü hattın bir kısmını yenileme kararı aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Kemer İlçesi’nde sorunlu içme suyu hattında çalışma başlatıldı.
Antalya’nın Kemer İlçesi Atatürk Bulvarı’nda (Kemer 1 Girişi) içme suyu boru hattının farklı noktalarında patlaklar oluşması ve sık sık arızalanması üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü hattın bir kısmını yenileme kararı aldı. Bulvardan geçen hattın yaklaşık 2 bin metresini değiştirmek için gerekli hazırlıklar tamamlandı.

“Kesintiler en aza inecek”
Gerçekleştirilecek çalışma öncesinde güzergahta bulunan ağaçların zarar görmemesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler bu ağaçları sökerek güvenli bir alana taşıdı. Ağaçların taşınmasının ardından ASAT ekipleri, Atatürk Bulvarı’nda 355 mili metre çaplı boru hattının değişimi için çalışmalara başladı. Boru kaynaklarının yapıldığı ve kısa sürede işin tamamlanacağı belirtildi. Yenilenen hattın hizmete açılması ile birlikte mahallede arızadan kaynaklanan patlamalar ve kesintiler de en aza indirilmiş olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

Antalya Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:37
Sabah
08:01
Öğle
13:13
İkindi
15:52
Akşam
18:14
Yatsı
19:33

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Arat Eczanesi
Muratpasa
Berrin Eczanesi
Muratpasa
Doruk Eczanesi
Muratpasa
Evre Eczanesi
Muratpasa
Serpil Eczanesi
Muratpasa
Tokuçoğlu Eczanesi
Muratpasa
Beren Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı yapıldı

Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı yapıldı

Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı yapıldı

Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı yapıldı

Sağlık Bakanlığının sahip çıktığı yabancı çiftin bebeği Alicia'nın birinci yaşı kutlandı

Sağlık Bakanlığının sahip çıktığı yabancı çiftin bebeği Alicia'nın birinci yaşı kutlandı

Kepez’den kuşlara için özel yuva

Kepez’den kuşlara için özel yuva

Konyaaltı, Yalıkavak’ı ağırlayacak

Konyaaltı, Yalıkavak’ı ağırlayacak

HEP’te dünya mutfağı örnekleri tanıtılıyor

HEP’te dünya mutfağı örnekleri tanıtılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.