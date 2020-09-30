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Kemer’de Deniz Caddesi tek şerit oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 30.09.2020 11:01 | Son Güncelleme

Kemer Merkez Mahallesi Deniz Caddesi, tek şerit olarak kullanılacak.Kemer Belediyesi Meclisi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile tek yöne düşürülen yolda, kent huzuru ve sağlığı sağlanması amaçlanıyor.

Kemer Merkez Mahallesi Deniz Caddesi, tek şerit olarak kullanılacak.
Kemer Belediyesi Meclisi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile tek yöne düşürülen yolda, kent huzuru ve sağlığı sağlanması amaçlanıyor. Deniz Caddesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için belediye meclis üyeleri ile daha önce karar aldıklarını hatırlatan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, UKOME kararı ile de caddenin tek yöne çevrildiğini söyledi.
Başkan Topaloğlu, Antalya’ya gidiş yönünde tek yöne çevrilen yolda başta esnafın olmak üzere vatandaşların da rahat edeceğini ifade ederek, Kemer halkına hayırlı olmasını diledi.

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