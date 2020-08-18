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Kemer’de denizden poşetler dolusu çöp toplandı

ANTALYA HABERLERİ  | 18.08.2020 15:55 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde su altı temizliği yapıldı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde su altı temizliği yapıldı. Turistlerin de katıldığı temizlikte, çuvallar dolusu çöpler dikkat çekti.
Mustafa Ertuğrul Parkı Belediye Çay Bahçesi Sahilinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliğine, Antalya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) Başkanı Hakan Milli, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı Bağlısı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma 8. Özel Timi katıldı.
Yaklaşık bir saat süren deniz dibi temizliğine sahilde denize giren turistlerde ilgi gösterirken, temizlik sonrası poşetlere doldurulan çöpler dikkat çekti. Son dönemde pandemi nedeniyle yoğun kullanılan maskeler başta olmak üzere, pet şişeler, cam şişeler, hortum gibi çöpler deniz dibinden çıkarıldı.

"Antalya bizim her şeyimiz"
Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli de su altına dalıp temizliğe destek verirken, dalış sonrası açıklamalarda bulundu. Çiçekli, “Amacımız hem su altının kıymetini vatandaşlarımıza hatırlatmak, hem su altının temizliğini gerçekleştirmekti. Antalya bizim her şeyimiz. En kıymetlimiz. Turizmimizin kaynağı. Gelirimizin, rızkımızın kaynağı. Dolayısıyla denizimiz korumak, kollamak için bu farkındalık etkinliğini hayata geçirdik. Umudumuz bundan sonra bu farkındalığı sağlayarak denizden çöp çıkarmamak. Denizlerimiz çöp yığınları ile değil, doğal güzellikleri ile, tabiat varlıkları ile, balıklarımız ile, su altı güzelliklerine konu olsun. Özellikle bu pandemi döneminde eldiven gibi, maske gibi diğer malzemelerimiz su altından çıkmasın. Su altına atılan maalesef kaybolmuyor. Bu etkinlikte emeği geçen başta da Suda Arama Kurtarma Derneği Başkanımız ve ekibine, sahil güvenlik ekiplerimize ve Kemer Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Çevremiz de, denizin dibi de aynı”
Çevre temizliğine dikkat çeken Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da, “Çevremiz de, denizin dibi de aynı. Nasıl ki bu memlekette şu an biz yaşıyorsak, gelecekte de çocuklarımız yaşayacak. Onlara temiz bir çevre, temiz bir deniz, temiz bir dünya bırakmak istiyorsak, çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız. Temizlemeyle bu iş bitmez. Önemli olan çöplerimizi denize ve çevremize atmamak” diye konuştu.

“Güncel kirlilik ile karşılaşıyoruz”
Su altı ve üstünde arama kurtarmaları yaptıklarına değinen SKUT Başkanı Hakan Milli, “Bir sahile sahip olduğumuz için arada doğal yapının korunması adına su altı temizlikleri de yapıyoruz. Bu temizliklerde güncel kirlilik ile karşılaşıyoruz. Eldiven ve maske gibi çok sayıda çöp ile karşılaşıyoruz. Evdeki kirlileri halının altına sürmek gibi bir şey bu. Dışarıdan bakınca güneşin batışı, deniz harika .Ama atılan her şey dibe indiği için kayboldu diye düşünülüyor. Buna imkan yok. Çok kıymetli denizimiz var. Mavi bayraklı bir sürü plajımız var. Dünyada ismi olan bir yer burası. Koruyalım. Çünkü bu işin geri dönüşümü çok zor” ifadelerini kullandı.

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