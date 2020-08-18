Kemer’de denizden poşetler dolusu çöp toplandı

Antalya’nın Kemer ilçesinde su altı temizliği yapıldı. Turistlerin de katıldığı temizlikte, çuvallar dolusu çöpler dikkat çekti.

Mustafa Ertuğrul Parkı Belediye Çay Bahçesi Sahilinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliğine, Antalya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) Başkanı Hakan Milli, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı Bağlısı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma 8. Özel Timi katıldı.

Yaklaşık bir saat süren deniz dibi temizliğine sahilde denize giren turistlerde ilgi gösterirken, temizlik sonrası poşetlere doldurulan çöpler dikkat çekti. Son dönemde pandemi nedeniyle yoğun kullanılan maskeler başta olmak üzere, pet şişeler, cam şişeler, hortum gibi çöpler deniz dibinden çıkarıldı.

"Antalya bizim her şeyimiz"

Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli de su altına dalıp temizliğe destek verirken, dalış sonrası açıklamalarda bulundu. Çiçekli, “Amacımız hem su altının kıymetini vatandaşlarımıza hatırlatmak, hem su altının temizliğini gerçekleştirmekti. Antalya bizim her şeyimiz. En kıymetlimiz. Turizmimizin kaynağı. Gelirimizin, rızkımızın kaynağı. Dolayısıyla denizimiz korumak, kollamak için bu farkındalık etkinliğini hayata geçirdik. Umudumuz bundan sonra bu farkındalığı sağlayarak denizden çöp çıkarmamak. Denizlerimiz çöp yığınları ile değil, doğal güzellikleri ile, tabiat varlıkları ile, balıklarımız ile, su altı güzelliklerine konu olsun. Özellikle bu pandemi döneminde eldiven gibi, maske gibi diğer malzemelerimiz su altından çıkmasın. Su altına atılan maalesef kaybolmuyor. Bu etkinlikte emeği geçen başta da Suda Arama Kurtarma Derneği Başkanımız ve ekibine, sahil güvenlik ekiplerimize ve Kemer Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.