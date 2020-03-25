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Kemer’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

ANTALYA HABERLERİ  | 25.03.2020 17:25 | Son Güncelleme

Kemer Belediye ekipleri, korona virüse karşı alınan tedbirleri aralıksız uygulamaya devam ediyor.Kemer Belediyesi’nin tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, belediye olarak her gün ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının devam ettiğinin altını çizdi.İlçe genelindeki dezenfekte çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, Beldibi ve Göynük mahalleleri ile Değirmendere mevkisinde korona virüse karşı ilaçlama çalışmaları yaptı.Yapılan çalışmalar kapsamında çocuk parkları, kaldırımlar, Beldibi Jandarma Komutanlığı girişinde bulunan otopark alanı, sağlık ocağı önü, eczaneler ve kaldırımlar dezenfekte edildi.Belediye olarak önlem almaya devam ettiklerini ifade eden Toplaoğlu, “Belediye olarak önlemlerimizi almaya devam ediyoruz.

Kemer Belediye ekipleri, korona virüse karşı alınan tedbirleri aralıksız uygulamaya devam ediyor.
Kemer Belediyesi’nin tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, belediye olarak her gün ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının devam ettiğinin altını çizdi.
İlçe genelindeki dezenfekte çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, Beldibi ve Göynük mahalleleri ile Değirmendere mevkisinde korona virüse karşı ilaçlama çalışmaları yaptı.
Yapılan çalışmalar kapsamında çocuk parkları, kaldırımlar, Beldibi Jandarma Komutanlığı girişinde bulunan otopark alanı, sağlık ocağı önü, eczaneler ve kaldırımlar dezenfekte edildi.
Belediye olarak önlem almaya devam ettiklerini ifade eden Toplaoğlu, “Belediye olarak önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Tedbiri elden asla bırakmıyoruz. Olumsuz bir duruma mahal vermemek adına tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. İlçemiz genelinde, çocuklarımızın ve halkımızın sıkça uğradığı yerler, resmi kurumlar, kaldırımlar, caddeler, parklar dezenfekte edilmeye devam ediyor. İnşallah ülkece bu virüs salgınından el birliği ile kurtulacağız” diye konuştu.

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