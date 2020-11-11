Kemer’de fidan dikim etkinliği

Kemer ilçesinde ‘Geleceğe nefes’ kampanyası kapsamında fidan dikimi etkinliği yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda başlatılan ‘Geleceğe nefes’ kampanyası kapsamında Kemer Karakise olarak bilinen bölgede fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, İlçe Spor Müdürü Mustafa Özkaynak, belediye meclis üyeleri İsmail Aka ve Cumali Afşin, siyasi parti temsilcileri, Beldibi Mahalle Muhtarı Bayramali Talih, Beldibi İlkokulu öğrencileri ve öğretmenler katıldı.

Geçen yıl başlatılan ‘Geleceğe nefes’ kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11’de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleştirildi.

Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanları korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere aktarmak amacı ile yapılan etkinlikte, Kaymakam Dayanç ve Başkan Topaloğlu, öğrencilerle fidan dikti.

Kaymakam Dayanç, etkinlikte yaptığı açıklamasında, fidan dikimin projesinin halkın desteğiyle yürütüldüğünü söyledi.

Kampanyanın asıl amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Kaymakam Dayanç, “Amaç, ağaçlandırma seferberliği. Her yıl 11 Kasım’da Türkiye çapında ağaçlandırma seferberliği söz konusu. Bu projenin temel felsefesi, çevre bilincini artırmak, ağaç ve orman sevgisini aşılamak ve bu sayede gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak. Hep birlikte daha yeşil bir Türkiye için çaba sarf edeceğiz. Bu bizim vatandaşlık görevi diye düşünüyorum. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı ‘Geleceğe nefes’ projesi için fidan dikimi etkinliğine katıldıklarını söyledi.

Etkinliğin en güzel tarafının da öğrencilerle bir arada olmak olduğuna vurgu yapan Başkan Topaloğlu, “Ağaç yaş iken eğilir atasözüne istinaden bu ağaç sevgisini çocuklarımıza aşılamamız gerekiyor. Zaten bölgemizin yüzde 70’i ağaçlık. Burası birkaç yıl önce orman yangını nedeniyle yanmıştı. Proje kapsamında buraya yeni fidanlar dikiliyor. Fidanları diktikten sonra da korumamız lazım. Bunları okullarımızda ders olarak göstermeliyiz ki, ülkemizi gelecek nesillere daha yeşil bırakabilelim. Bu bizim asli görevimizdir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fidan dikimi etkinliğine katılanlar daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

