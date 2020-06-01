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Kemer’de kahvehaneler dezenfekte ediliyor

ANTALYA HABERLERİ  | 01.06.2020 10:44 | Son Güncelleme

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kemer’de resmi kurumlar, camiler, park ve bahçeler, otobüsler, duraklar ve yollardan sonra kahvehaneler de dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.Belediye dezenfekte ekipleri, özle kıyafetleri ile halkımızın yoğun olarak kullandığı kahvehane ve kıraathanelerde, hummalı bir çalışma başlattı.

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kemer’de resmi kurumlar, camiler, park ve bahçeler, otobüsler, duraklar ve yollardan sonra kahvehaneler de dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Belediye dezenfekte ekipleri, özle kıyafetleri ile halkımızın yoğun olarak kullandığı kahvehane ve kıraathanelerde, hummalı bir çalışma başlattı. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri normalleşme sürecinde açıldı. Belediye ekipleri, normalleşme süreci öncesi ilçede bulunan kahvehane ve kıraathanelerde dezenfekte çalışmaları yaptı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, “Normalleşme sürecine bugün itibariyle başladık. Halkımızla el ele vererek bu işin üstesinden geleceğiz. Şu anda Türkiye genelinde koronavirüse karşı aldığımız tedbirler olumlu yönde ilerliyor. Sosyal mesafeyi koruyarak maske takarsak bu işi kökten yok ederiz. Halkımız bu kurallara uymaya devam etsin. Biz belediye olarak sürekli sahada çalışıyoruz. Ekiplerimiz normalleşme sürecinde açılacak olan kıraathaneler ve kahvehanelerde dezenfekte çalışmaları yaptı. Diğer yerlerde de rutin olarak dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Lütfen kurallara uyalım” diye konuştu.

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