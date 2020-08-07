YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kemer’de Korona virüs denetimi

Kemer’de Korona virüs denetimi

ANTALYA HABERLERİ  | 07.08.2020 11:43 | Son Güncelleme

Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeye istinaden Kemer genelinde denetim yaptı.Pandemi sürecinde alınan tedbirlerle ilgili yapılan denetimlere, Kaymakam Dayanç ve Başkan Topaloğlu’nun yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz da yer aldı.Kontrollü sosyal hayat döneminde toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, meslek odaları, genel kolluk birimleri ve özel kolluk birimlerinin katılımıyla “sağlık için hepimizi için” sloganıyla geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.Kaymakam Dayanç ve Belediye Başkanı Necati Topaloğlu koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler ile ilgili denetimlerini, Ayışığı sahili, Liman caddesi, Göynük günübirlik alanındaki esnaf, Çamyuva mahallesinde yaptı.Öte yandan belediye zabıta müdürlüğü ekipleri de jandarma ile ilçe genelindeki pastaneler, marketler, kuaförler, oteller, restoranlarda da denetimlerini gerçekleştirdi.Kaymakam Dayanç ve Başkan Topaloğlu, denetimler sırasında sosyal mesafe kuralı, maske takma zorunluluğu ve temizlik kurallarına uyulması konularında uyarılarda bulundu.

Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeye istinaden Kemer genelinde denetim yaptı.
Pandemi sürecinde alınan tedbirlerle ilgili yapılan denetimlere, Kaymakam Dayanç ve Başkan Topaloğlu’nun yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz da yer aldı.
Kontrollü sosyal hayat döneminde toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, meslek odaları, genel kolluk birimleri ve özel kolluk birimlerinin katılımıyla “sağlık için hepimizi için” sloganıyla geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.
Kaymakam Dayanç ve Belediye Başkanı Necati Topaloğlu koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler ile ilgili denetimlerini, Ayışığı sahili, Liman caddesi, Göynük günübirlik alanındaki esnaf, Çamyuva mahallesinde yaptı.
Öte yandan belediye zabıta müdürlüğü ekipleri de jandarma ile ilçe genelindeki pastaneler, marketler, kuaförler, oteller, restoranlarda da denetimlerini gerçekleştirdi.
Kaymakam Dayanç ve Başkan Topaloğlu, denetimler sırasında sosyal mesafe kuralı, maske takma zorunluluğu ve temizlik kurallarına uyulması konularında uyarılarda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Başkan Özkan, esnafı dolaşarak korona virüs tedbirlerini denetledi

Başkan Özkan, esnafı dolaşarak korona virüs tedbirlerini denetledi

Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

Ağrı'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ağrı'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Altınova’da İş garantili okul, öğrencilerini bekliyor

Altınova’da İş garantili okul, öğrencilerini bekliyor

Antalya Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:29
Sabah
06:01
Öğle
13:08
İkindi
16:55
Akşam
20:05
Yatsı
21:31

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Çamlılar Eczanesi
Muratpasa
Doğuş Eczanesi
Muratpasa
Nergiz Eczanesi
Muratpasa
Seçen Eczanesi
Muratpasa
Sevil Eczanesi
Muratpasa
Tokuçoğlu Eczanesi
Muratpasa
Hazal Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Muhittin Böcek, en başarılı başkan seçildi

Muhittin Böcek, en başarılı başkan seçildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.