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Kemer’de korona virüs denetimi

ANTALYA HABERLERİ  | 19.08.2020 17:36 | Son Güncelleme

Kemer ilçesinde Kaymakam Murtaza Dayanç başkanlığında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda korona virüs tedbirlerine yönelik denetimi yapıldı.Murtaza Dayanç başkanlığında, Belediye Başkan Vekili Emrah Ayhan ve İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer genelinde denetim yaptı.

Kemer ilçesinde Kaymakam Murtaza Dayanç başkanlığında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda korona virüs tedbirlerine yönelik denetimi yapıldı.
Murtaza Dayanç başkanlığında, Belediye Başkan Vekili Emrah Ayhan ve İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer genelinde denetim yaptı. Kontrollü sosyal hayat döneminde toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, ilçe genelinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Halka açık mekanlarda ve iş yerlerindeki kontrollerde ekiplere öncülük eden Dayanç, sosyal mesafe ve maske kullanımını denetleyerek vatandaşlara uyarı yaptı.

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