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Kemer’de muhtarlıklar, otogar ve taksi duraklarında dezenfekte

ANTALYA HABERLERİ  | 16.03.2020 13:07 | Son Güncelleme

Korona virüse karşı Kemer’de alınan tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun talimatıyla Kemer’de muhtarlıklar, otogar, toplu taşıma araçları, taksi durakları dezenfekte ediliyor.

Korona virüse karşı Kemer’de alınan tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun talimatıyla Kemer’de muhtarlıklar, otogar, toplu taşıma araçları, taksi durakları dezenfekte ediliyor. Halkın çok sık kullandığı taksi, toplu taşıma araçları ve muhtarlıklar, belediye ekipleri tarafından ilaçlanıyor. Koronavirüse karşı alınan tedbirlere aralıksız devam eden belediye ekipleri, dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Toplu taşıma araç şoförleri de kendi çabalarınca dezenfektan ve kolonya kullandıklarını belirtti.

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