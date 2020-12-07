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Kemer’de park çalışmaları sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 07.12.2020 16:30 | Son Güncelleme

Kemer ilçesindeki Atatürk Parkı’nda yapımı devam eden proje kapsamında çalışmalar sürüyor.

Kemer ilçesindeki Atatürk Parkı’nda yapımı devam eden proje kapsamında çalışmalar sürüyor. Kemer Belediyesi yanında yer alan Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkında ise yeniden düzenleme çalışmaları başladı.
Atatürk Parkında devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından parkın içerisinde kafe, ters ev, yürüyüş yolları, oturma alanları, kitap okuma yerleri, iki adet çelikten köprü, fotoğraf alanları yer alacak. Projenin en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağı belirtilen alanda, sosyal donatılar ve çevre düzenlemeleri kapsamında kafe ve ters evde çalışmalar son hızıyla sürüyor.
Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) parkı yeniden düzenleniyor
Kemer Belediyesi yanında yer alan Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkında ise yeniden düzenleme çalışmaları başladı. Kemer Belediyesi, daha modern ve estetik bir görünüme dönüştürmek için çalışmaları başlattı.
Parkta yapılacak olan düzenlemeler kapsamında, ağaçlar korunarak parkın içinde bulunan kafe sahil kısmına doğru taşınacak. Kafenin sahile yakın olmasıyla birlikte, ilçeye tatil için gelen misafirlere daha hızlı ve kaliteli hizmet verilmesi amaçlanıyor. Belediyeye ait kafenin üstünde terasların da yer alacağı çalışmalarda, iki adet de restoran bulunacak. Kemer Belediyesine ait fabrikalarda üretilen malzemelerin kullanılacağı çalışmalarda, yürüyüş yolları yenilenecek ve kullanılmayan yerler kaldırılacak.

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