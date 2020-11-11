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Kemer’de pazar esnafı yeni yerlerine kavuştu

ANTALYA HABERLERİ  | 11.11.2020 10:58 | Son Güncelleme

Kemer Belediyesi’nin Kuzdere mahallesine kazandırdığı Kemer’in ilk modern kapalı pazar yeri tamamlandı.Pazar esnafının yeni yerlerine taşınabilmesi için kura çekimi yapıldı.Yeni pazar alanında yapılan kura çekimine Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, belediye meclis üyeleri Ferhan Fidan, Hasan Ali Acar, Mustafa Bilici, Mustafa Tıraş ve Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay, Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal, pazar esnafı ile zabıta ekipleri katıldı.

Kemer Belediyesi’nin Kuzdere mahallesine kazandırdığı Kemer’in ilk modern kapalı pazar yeri tamamlandı.Pazar esnafının yeni yerlerine taşınabilmesi için kura çekimi yapıldı.
Yeni pazar alanında yapılan kura çekimine Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, belediye meclis üyeleri Ferhan Fidan, Hasan Ali Acar, Mustafa Bilici, Mustafa Tıraş ve Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay, Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal, pazar esnafı ile zabıta ekipleri katıldı. Zabıta ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirilen şeffaf kura çekiminde ilk kurayı Başkan Topaloğlu çekti. Pazar esnafı da daha sonra tek tek gelerek kapalı olan kağıtları açarak kendi numaralarını belirledi.
Başkan Topaloğlu, kura çekimi sırasında yaptığı açıklamada, Kemer’in modern ilk kapalı pazar yerinin tamamlandığını söyledi.
Pazar alanı inşaatının bitmesini sabırla bekleyen pazar esnafına teşekkür eden Başkan Topaloğlu, esnafın Perşembe günü tezgahlarını yeni yerlerinde açacaklarını kaydetti.
Başkan Topaloğlu, Kuzdere mahallesinden sonra Arslanbucak, Göynük, Tekirova, Çamyuva mahallelerinde de pazar yerleri yapılacağını belirterek, “Pazar yeri esnafımızı güneşten ve yağmurdan koruyacak. Pazar alanı güzel oldu. Anons sistemleri, aydınlatmaları, kamera sistemleri var. Toplam 66 pazar esnafı tezgah açacak. Arka tarafta bir mutfak var. Buranın amacı daha sonra alanda düğün veya mevlit gibi etkinlikler olursa yemekler pişirilecek. Arka tarafta yine tuvaletler mevcut. Burada bir görevli arkadaş olacak. Emeği geçen meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Kuzdere pazar yeri Kemer’e çok yakıştı. Hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

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