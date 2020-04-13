YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kemer’de pazarlarda denetim devam ediyor

Kemer’de pazarlarda denetim devam ediyor

ANTALYA HABERLERİ  | 13.04.2020 17:08 | Son Güncelleme

Kemer Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüm dünyada etkisini devam ettiren Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri uygulamaya devam ediyor.Halkın sağlığı açısından ilçe merkezinde ve Beldibi mahalle pazar yerlerinde alınan tedbirler kapsamında, pazarların giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağlanıyor.

Kemer Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüm dünyada etkisini devam ettiren Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri uygulamaya devam ediyor.
Halkın sağlığı açısından ilçe merkezinde ve Beldibi mahalle pazar yerlerinde alınan tedbirler kapsamında, pazarların giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağlanıyor. Belediye ekipleri, ilçede kurulan pazarların giriş ve çıkışlarında halkın ateşini ölçüyor, maskesi bulunmayanlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştiriyor. Giriş ve çıkışların tek noktadan yapıldığı pazar yerlerinde satışa sunulan ürünlerde poşetlenerek halka el değmeden ulaştırılıyor.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Halkımızın endişeye kapılmasına gerek yok. Biz belediye olarak önlemlerimizi daha önce aldık ve almaya da devam ediyoruz. Yeter ki halkımız evlerinde kalsın. Her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Pazar yerlerinde aldığımız tedbirlere tüm halkımızın uymasını rica ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Ortaca’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Ortaca’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Tamirhanede içki içen 8 kişiye sosyal mesafe cezası

Tamirhanede içki içen 8 kişiye sosyal mesafe cezası

Otomobil ile zabıta aracı çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile zabıta aracı çarpıştı: 1 yaralı

Antalya Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:19
Öğle
13:03
İkindi
16:42
Akşam
19:37
Yatsı
20:55

Antalya Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Burçin Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Efe Eczanesi
Muratpasa
Güney Eczanesi
Muratpasa
Özlem Eczanesi
Muratpasa
Serter Eczanesi
Muratpasa
Yeşilbahçe Eczanesi
Muratpasa
Derman Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

Antalya'da 10 kilogram eroin ele geçirildi

Antalya'da 10 kilogram eroin ele geçirildi

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Kyk’da Kalan Öğrencilere Aşure İkram Edildi

Kyk’da Kalan Öğrencilere Aşure İkram Edildi

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.