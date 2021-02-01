YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kemer’de su baskınlarında zarar gören vatandaşlara destek

Kemer’de su baskınlarında zarar gören vatandaşlara destek

01.02.2021 12:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemer Belediyesi, Çamyuva mahallesinde yaşanan su baskınları nedeniyle eşyaları zarar gören vatandaşlara yardım eli uzattı.

Kemer Belediyesi, Çamyuva mahallesinde yaşanan su baskınları nedeniyle eşyaları zarar gören vatandaşlara yardım eli uzattı. Zarar gören eşyaların ve evlerin temizlenmesini üstlenen Kemer Belediyesi, zorlu geçen süreçte vatandaşın yanında yer aldı. Belediye Başkanı Topaloğlu, vatandaşların zarar gören eşyaları ile yakından ilgilendi.
Belediye tarafından temizlemeye gönderilen eşyaların son durumları hakkında yerinde bilgi alan Başkan Topaloğlu’na Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül de eşlik etti.
Topaloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasına, “Belediye olarak her zaman vatandaşımızın yanında yer aldık ve almaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın su baskınları nedeniyle zarar gören 65 beyaz eşyanın bakımı, 110 koltuk takımı ve halının temizliğini yaptık. Temizliği biten eşyaları vatandaşlarımıza teslime etmeye başladık. Kemerimizde hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız.” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

Antalya Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:31
Sabah
07:53
Öğle
13:16
İkindi
16:05
Akşam
18:29
Yatsı
19:46

Antalya Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Düzgün Eczanesi
Muratpasa
Güneş Eczanesi
Muratpasa
Lotus Eczanesi
Muratpasa
Pamuk Şeker Eczanesi
Muratpasa
Tabiat Eczanesi
Muratpasa
Tarçın Eczanesi
Muratpasa
Aktan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

İç turizmde yeni rota Kemer

İç turizmde yeni rota Kemer

Korkuteli Belediyespor’un zirve yarışını sünrdürüyor

Korkuteli Belediyespor’un zirve yarışını sünrdürüyor

Güneş enerjisi pilli ısıcamla yapılan bina elektrik üretiyor

Güneş enerjisi pilli ısıcamla yapılan bina elektrik üretiyor

Antalya OSB’de spor zamanı

Antalya OSB’de spor zamanı

Tenis: Club Megasaray Open I

Tenis: Club Megasaray Open I

Sünnet olan çocuğa polis ağabeylerinden sürpriz ziyaret

Sünnet olan çocuğa polis ağabeylerinden sürpriz ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.