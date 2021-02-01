Kemer’de su baskınlarında zarar gören vatandaşlara destek

Kemer Belediyesi, Çamyuva mahallesinde yaşanan su baskınları nedeniyle eşyaları zarar gören vatandaşlara yardım eli uzattı. Zarar gören eşyaların ve evlerin temizlenmesini üstlenen Kemer Belediyesi, zorlu geçen süreçte vatandaşın yanında yer aldı. Belediye Başkanı Topaloğlu, vatandaşların zarar gören eşyaları ile yakından ilgilendi.

Belediye tarafından temizlemeye gönderilen eşyaların son durumları hakkında yerinde bilgi alan Başkan Topaloğlu’na Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül de eşlik etti.

Topaloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasına, “Belediye olarak her zaman vatandaşımızın yanında yer aldık ve almaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın su baskınları nedeniyle zarar gören 65 beyaz eşyanın bakımı, 110 koltuk takımı ve halının temizliğini yaptık. Temizliği biten eşyaları vatandaşlarımıza teslime etmeye başladık. Kemerimizde hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız.” diye konuştu.

