Kemer’de yenileme projesi tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer’de yürüttüğü Cumhuriyet Meydanı’nı Yenileme Projesi’ni tamamladı. Meydan yeniden tasarlanıp düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla yapımına başlanan Kemer Cumhuriyet Meydanı’nı yeniledi. Kent mobilyaları, yeşil alanları, aydınlatması, geniş kullanım alanı ile Kemer Cumhuriyet Meydanı modern bir görünüme kavuştu.

Yaklaşık 2 milyon TL yatırım maliyetli Kemer Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesi’nde daha önce süs havuzlarının kapladığı alanların projeye dahil edilmesiyle yaklaşık 4 bin metrekareyi bulan geniş bir meydan kazandırıldı. Mevcutta bulunan süs havuzları, demirli demirsiz beton inşaat yapıları kaldırılarak zemine yaklaşık 1500 metreküp dolgu malzemesi serildi.

Aydınlatma sistemi kuruldu

Kış aylarında yağmur suyu baskınlarını önlemek adına drenaj hattı döşendi. Meydanın zemini traverten ve bazalt malzeme ile kaplandı. Atatürk Büstü meydana yakışacak nitelikte yenilendi. Dekoratif oturma grupları konuldu. Meydan çevresinde bulunan ağaçların altına aydınlatma yapıldı. Meydanın simgesi olan kulede de revizyon ve tadilat gerçekleşti ayrıca aydınlatma sitemi kuruldu.

Binlerce bitki ile renklendi

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı da meydanda geniş çaplı bir çevre düzenlemesi ve peyzaj revizyonu gerçekleştirdi. Ekipler tarafından meydana 33 bin bitki dikildi. 1250 metrekare rulo çim serildi. Sera ve fidanlıklar da üretimi yapılan çalı grubu bitki dikimi ve mevsimlik çiçek dikimleri gerçekleşti. Aynı zamanda ekipler meydanın sulama alt yapısını da yeniledi.



