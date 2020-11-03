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Kemer’den İzmir’e 9 ton gıda yardımı

ANTALYA HABERLERİ  | 03.11.2020 18:10 | Son Güncelleme

Kemer Belediyesi’nin Kasım ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kemer Belediyesi’nin Kasım ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. İzmir’e yardım tırı göndereceklerini ifade eden Topaloğlu, “Şu ana kadar 9 ton gıda, bin 700 adet battaniye, çocuk bezi, maske ve el dezenfektanlarını İzmir’e ulaştıracağız” dedi.

Başkan Topaloğlu, toplantı öncesi Kemer’deki çalışmalarla ilgili meclis üyelerine bilgiler verdi. İzmir’de yaşanan depremle ilgili açıklama yapan Başkan Topaloğlu, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Topaloğlu, belediye olarak İzmir’e yardım tırı gönderilmesi konusunda karar aldıklarını belirterek, “Yardımlar yarın saat 17.00’a kadar toplanmaya devam edecek. Allah izin verirse de Perşembe günü yola çıkacak. Şu ana kadar 9 ton gıda, bin 700 adet battaniye, çocuk bezi, maske ve el dezenfektanlarını İzmir’e ulaştıracağız. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın” dedi.

Kemer Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı hizmetler hakkında da bilgiler veren Başkan Topaloğlu, “Kuzdere kapalı pazar yerinde son aşamalara gelindi. Kamera sistemleri takıldı ve denemeleri yapıldı. İnşallah haftaya Perşembe günü pazar esnafı yeni yerine taşınmış olacak. Atatürk Parkında çalışmalar devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Çamyuva mahallesinde 18 uygulaması bitti ve tapuya geldi. Göynük mahallesi şu anda kadastroda ve incelemede. Çıralıda 2017’de onaylanan planda 5 dönüm şartı vardı. Bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüştüm. Bu 5 dönüm şartı, küçük parseller yapılabilecek diye değişecek. Kemer Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü geçen seneyi 830 bin lira zararla kapatmıştı. Bu yıl, şu ana kadar gelir 1 milyon 6 bin lira, gider 1 milyon 320 bin lira, kalan borç 310 bin lira. Bunların içinde sgk ve personel maaşları da dahil. Personel maaşlarına ödenen para, 622 bin 445 lira“ diye konuştu.

Toplantıda, belediyeye ait 1 adet hurdaya ayrılması gerektiği belirlenen ekskavatör kepçe ile 6 adet ekonomik ömrünü tamamlamış, tamirinin ekonomik olmadığı belirlenen araçların konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazlardan ihale kira süresi biten ve Kovid-19 nedeniyle ihalesi ve tahliyesi ertelenen taşınmazlarda bulunan kiracılardan alınacak olan ecrimisil konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerince yapılacak olan kadastro çalışmaları için Kiriş ve Kuzdere mahallelerinde 6 bilirkişi seçiminin yapılması konusu oy birliği ile kabul edildi.

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