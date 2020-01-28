Kemer’den yardım tırı Elazığ için yola çıktı

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 şiddetinde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremde mağdur olan vatandaşlar için bir tır yardım malzemesi Kemer’den yola çıktı. Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları iş birliğince başlatılan yardım kampanyası kapsamında bakliyat, ısıtıcı, yorgan, battaniye, giysi, halı ve kilimlerin bulunduğu tır, Kemer Belediyesi önünde düzenlenen uğurlama töreniyle Elazığ’a gitmek üzere hareket etti. Uğurlama törenine, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Başkan Yardımcıları Emin Gül ve Sebahattin Esen, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Bölgeye yardım için adeta seferber olan Kemer kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, destek için hummalı bir çalışma içerisine girdi. Vatandaşlardan gelen yardım malzemeleri arasında bazı çocukların deprem mağduru vatandaşlara yazdığı mektuplar ve gönüllerinden kopan hediyelerin olması, herkesi duygulandırdı. Kaymakam Murtaza Dayanç, uğurlama töreninde yaptığı konuşmasında, yaşanan depremin herkesi derinden üzdüğünü belirterek, 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Zor zamanlarda Türk milletinin hızlı bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğinin altını çizen Kaymakam Dayanç, “Kemer’den de bir yardım tırı göndermek istedik. İlk etapta bir tır yardım malzemesi topladık. Kaymakamlığımız, belediyemiz, sivil toplum kuruluşları ve halkımızın desteğiyle sıfır malzemeler alındı. Gönderilen malzemeler, depremzede kardeşlerimize inşallah yardımcı olur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum” dedi.

"Kendi kıyafetlerini gönderen çocuklarımız var"

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise deprem bölgesindeki vatandaşların acısını paylaştıklarını belirterek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Depremde mağdur olan vatandaşlar için iki gün içerisinde birçok yardım malzemesi toplandığına değinen Başkan Topaloğlu, “Yardım malzemelerinin hepsini yeni aldık. İçerisinde ısıtıcı, yorgan, battaniye, bebek bezi, bakliyat ve diğer malzemeler var. Belediye ekiplerimiz, gece gündüz demeden iki gün boyunca çalıştı. Bazı çocuklarımız içinden geldiği gibi mektup yazmış. Kendi kazaklarını gönderen 5 yaşında bir kızımız var. Bunlar önemli şeyler. Acılı günlerde birbirimizin yanında olmayı seven bir milletiz. Yardım bir tarafa birlik ve beraberlik içerisinde olmak çok önemli. Biz belediye olarak her zaman yanlarında olmaya söz veriyoruz” diye konuştu.

İlk olarak belediye Arslanbucak Hizmet Alanı’nda bulunan yardım malzemeleri tıra yüklendi. Belediye ana bina içerisindeki diğer malzemelerin de tıra yüklenmesinin ardından belediyemiz önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Yardım tırı, törenden sonra dualar eşliğinde Elazığ’a doğru hareket etti.

