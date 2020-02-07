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Kemer’e akıllı paylaşımlı bisiklet uygulaması geliyor

ANTALYA HABERLERİ  | 07.02.2020 17:47 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer’de akıllı paylaşımlı bisiklet uygulaması hayata geçecek.UNİBİKE Bilgi Teknolojileri ve Bisiklet Paylaşım Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Güven Akıncı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret etti.

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer’de akıllı paylaşımlı bisiklet uygulaması hayata geçecek.
UNİBİKE Bilgi Teknolojileri ve Bisiklet Paylaşım Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Güven Akıncı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret etti. Güven Akıncı, Kemer’de hayata geçirilmesi planlanan 4. Nesil Paylaşımlı Bisiklet Sistemleri ile ilgili Başkan Topaloğlu’na bilgi verdi. Türkiye’de ilk kez UNİBİKE tarafından geliştirilen 4. Nesil Paylaşımlı Bisiklet Sistemleri uygulaması kapsamında Kemer’de incelemelerde bulunan Akıncı, Kemer’in bisiklet destinasyonu bir bölge olması için çok uygun olduğunun altını çizdi. Turistlerin ve yerli halkın ilgisini çekeceği tahmin edilen sistem, Akdeniz Üniversitesi ve birçok üniversite kampüsünde uygulanıyor. Yapılan inovatif çalışmalar çerçevesinde, kentlerde de uygulamaya geçildi.

"Sistem Kemer’i özel kılacak"
Belediye Başkanı Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, “Kemer’de bu sene bisikletle ilgili birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmayı planlıyoruz. Daha önce belirlenen bisiklet rotaları ile ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. İsviçre’den bizim için gelen Güven Akıncı’ya teşekkür ediyorum. Kemer’de yapılması planlanan sistem, özellikle turistler tarafından Avrupa’da biliniyor. Turistler, bu sisteme yabancı olmadığı dikkate alındığında Kemer’imizi özel kılacaktır. Kemer, artık hak ettiği yerlere gelmeye başlıyor. Halkımız bizi izlemeye devam etsin" diye konuştu.
Akıncı ise Kemer bölgesinin alanındaki ilk uygulama ve son teknoloji girişimi bisiklet paylaşım sistemi için ideal bir bölge olduğuna vurgu yaptı. Yapılan görüşmede belediye kasasından kaynak kullanılmadan bu hizmetin Kemer’imize kazandırılması için mutabakat sağlandı.

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