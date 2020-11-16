YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kemer’in Kasım ayı meclisi toplandı

Kemer’in Kasım ayı meclisi toplandı

ANTALYA HABERLERİ  | 16.11.2020 12:58 | Son Güncelleme

Kemer Belediyesi’nin Kasım ayı meclis toplantısında, ihtiyaç duyulan 4x4 arazi aracının Orman Genel Müdürlüğünden hibe olarak alınması konusu görüşüldü.Kemer Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Vekili Hasan Ali Acar başkanlığında gerçekleştirildi.Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, meclis üyeleri Ahmet Can, Ferhan Fidan, İsmail Aka, Aslı Bayar Ulukapı katılmadı.

Kemer’in Kasım ayı meclisi toplandı

Kemer Belediyesi’nin Kasım ayı meclis toplantısında, ihtiyaç duyulan 4x4 arazi aracının Orman Genel Müdürlüğünden hibe olarak alınması konusu görüşüldü.
Kemer Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Vekili Hasan Ali Acar başkanlığında gerçekleştirildi.
Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, meclis üyeleri Ahmet Can, Ferhan Fidan, İsmail Aka, Aslı Bayar Ulukapı katılmadı. Toplantıda, Kemer Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 4x4 arazi aracının Orman Genel Müdürlüğünden hibe olarak alınması konusu görüşüldü.
Konu, oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Antalya Namaz Vakitleri 16 Kasım Pazartesi

İmsak
06:07
Sabah
07:30
Öğle
12:47
İkindi
15:31
Akşam
17:54
Yatsı
19:12

Antalya Nöbetçi Eczaneler16 Kasım Pazartesi

Cadde Eczanesi
Muratpasa
Elvan Eczanesi
Muratpasa
Hilal Eczanesi
Muratpasa
Murat Eczanesi
Muratpasa
Oktay Eczanesi
Muratpasa
Volkan Eczanesi
Muratpasa
Doğantürk Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.