Ken Bebek olarak tanınmıştı! Cinsiyet değiştiren Jessica Alves'in son hali inanılmaz

Rodrigo Alves, yıllardır geçirdiği bir dizi ameliyat sonucu Ken Bebek'e benzemeye çalışmış, ardından kadın olarak Jessica ismini almıştı.

Barbie’nin sevgilisi Ken’e benzemek için dudaktan buruna, botokstan dolguya, karın kası ameliyatından saç nakline, çene ameliyatından yüz gerdirmeye kadar 70’e yakın operasyon geçirmişti.

Estetik için sık sık Türkiye'ye gelen Jessica Alves, geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde görüntülendi.

Ünlü bir mücevher markasından alışveriş yapan Alves, değişimiyle bir kez daha şaşkına çevirdi.



30 Temmuz 1983 doğumlu olan Alves, görünüşünü değiştirmek için düzinelerce estetik ameliyat geçirmesiyle tanınan Brezilyalı-İngiliz bir televizyon kişiliğidir .



