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  4. Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Hem aşk pozu hem açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Hem aşk pozu hem açıklama

26.11.2023 07:04 | Son Güncelleme:
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Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı yönünde ortaya atılan söylentiler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. İddialar gündem olduktan sonra çiftten 2. Sayfa'ya açıklama geldi. Edis'in doğum gününde de ünlü çift pozlarıyla dikkat çekti.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çift ihanet iddialarıyla gündeme geldi. Bir süredir Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu olarak ekranda olan İmirzalıoğlu'nun Kobal'ı aldattığı iddia edildi.

Çift cephesinden 2. Sayfa’ya yapılan açıklamada ise söylentilerin gerçek olmadığı, evliliklerinde herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi.

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Ayrıca ünlü çift Edis'in doğum gününde ortaya çıktı. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu doğum gününde mutlu pozlarıyla hayranlarından beğeni topladı.

Ekran Alıntısı

"4. GÖRÜŞTE AŞIK OLDUM"

Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz günlerde eşine aşkını şu sözlerle anlatmıştı:

“Aşka inanlardandım ama aşkın daha kavak yellerinin estiği zamanlardan olduğunu düşünmeye başlamıştım ki aşk evliliği yaptım. Valla 40 yaşından sonra tekrar aşkla karşılaşacağımdan hiç emin değildim. Sinem’i daha öncesinde de tanırdım ama doğru zamanda doğru yerde denk gelmek önemliymiş. İlk görüşte aşk değildi dördüncü görüşte Sinem’e aşık oldum.”


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