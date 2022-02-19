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Kenan Karaman'a canlı yayında ilginç soru! ''Ne zaman patlama yapacaksın?''

19.02.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Kenan Karaman, 1-0 kazandıkları Altay mücadelesini değerlendirdi. Maç sonu röportajında kendisine sorulan ilginç soruyu samimi bir şekilde yanıtlayan Kenan Karaman sosyal medyada gündem oldu.

Kenan Karaman'a canlı yayında ilginç soru! ''Ne zaman patlama yapacaksın?''
Kenan Karaman

Kenan Karaman

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta forma giyen Kenan Karaman, Altay karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Kenan, "Takımı tebrik ederim, çok güzel bir maç çıkardık. 3 maçtır kazanamıyorduk, Çok baskılı oynadık, ben de performansımı golle süslemek isterdim. Kazandık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"NE ZAMAN PATLAMA YAPACAKSIN?"

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"Ne zaman patlama yapacaksın?" sorusu yönetilen milli futbolcu, "Bir alışma dönemim oldu. İl k6 ay mental olarak da. Ama ben çok çalışan bir oyuncuyum. Kendimi çok iyi hazırladım. Yavaş yavaş kendimi buluyorum. Milli takımda yaptıklarım da ortada. İnşallah Beşiktaş taraftarına gerçek performansımı göstereceğim" sözlerini kullandı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Kenan Karaman
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