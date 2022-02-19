Kenan Karaman'a canlı yayında ilginç soru! ''Ne zaman patlama yapacaksın?''

Beşiktaş'ta forma giyen Kenan Karaman, Altay karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Kenan, "Takımı tebrik ederim, çok güzel bir maç çıkardık. 3 maçtır kazanamıyorduk, Çok baskılı oynadık, ben de performansımı golle süslemek isterdim. Kazandık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"NE ZAMAN PATLAMA YAPACAKSIN?"

"Ne zaman patlama yapacaksın?" sorusu yönetilen milli futbolcu, "Bir alışma dönemim oldu. İl k6 ay mental olarak da. Ama ben çok çalışan bir oyuncuyum. Kendimi çok iyi hazırladım. Yavaş yavaş kendimi buluyorum. Milli takımda yaptıklarım da ortada. İnşallah Beşiktaş taraftarına gerçek performansımı göstereceğim" sözlerini kullandı.

