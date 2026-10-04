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Okan Buruk kararını verdi! İmzaları bile kurumadan gönderiliyorlar

Galatasaray’da beklentilerin altında kalan Bitshiabu ve Ugochukwu için ocak ayında ayrılık ihtimali gündeme geldi. İki genç oyuncunun yanı sıra performansıyla eleştirilen Leroy Sane’nin geleceği de sarı-kırmızılılarda soru işaretlerine neden oluyor.

Okan Buruk kararını verdi! İmzaları bile kurumadan gönderiliyorlar
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı genç oyuncular Bitshiabu ve Lesley Ugochukwu, şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Scout ekibinin önerisiyle kiralanan iki futbolcunun performansı, sarı-kırmızılılarda hayal kırıklığı oluşturdu.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray yönetimi, iki oyuncuyla ocak ayında yolları ayırmayı değerlendiriyor.

BITSHIABU İLK MAÇINDA SINIFTA KALDI

Okan Buruk kararını verdi! İmzaları bile kurumadan gönderiliyorlar 1

Sezon başından bu yana forma şansı bulamayan Bitshiabu, Pendikspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ilk kez sahaya çıktı. Ancak 21 yaşındaki savunmacı, fiziksel görüntüsü ve performansıyla hazır olmadığı izlenimini verdi.

Bitshiabu'nun fazla kiloları nedeniyle lig kadrosunda tercih edilmediği belirtilirken, genç oyuncunun mevcut görüntüsüyle savunmada eleştirilerin odağındaki Abdülkerim Bardakcı'nın önüne geçmesinin dahi zor olduğu değerlendiriliyor.

UGOCHUKWU'DA KIRMIZI KART KRİZİ

Okan Buruk kararını verdi! İmzaları bile kurumadan gönderiliyorlar 2

Galatasaray'ın beklentiye giremeyen bir diğer genç transferi ise Lesley Ugochukwu oldu. Orta sahada kendisinden beklenen katkıyı henüz veremeyen 22 yaşındaki futbolcu, son Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartın ardından eleştirilerin hedefi haline geldi.

Artı 4 yabancı kontenjanında yer alan Bitshiabu ve Ugochukwu için ocak ayında ayrılık ihtimali güçlenirken, yönetimin bu hamleyle yabancı kontenjanında yer açmayı planladığı ifade ediliyor.

SANE İÇİN DE SORU İŞARETLERİ ARTTI

Okan Buruk kararını verdi! İmzaları bile kurumadan gönderiliyorlar 3

Galatasaray'da geleceği tartışılan isimler yalnızca iki genç oyuncuyla sınırlı değil. Sezon başından bu yana beklentilerin altında kalan Leroy Sane de eleştirilerin odağına yerleşti.

Pendikspor karşılaşmasındaki isteksiz görüntüsüyle tepki çeken Alman yıldız, büyük beklentilerle geldiği Galatasaray'da henüz eski performansını ortaya koyamadı. Sane'nin geleceğiyle ilgili belirsizliğin de önümüzdeki süreçte artabileceği belirtiliyor.

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transfer Okan Buruk son dakika galatasaray
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