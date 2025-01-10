Kenan Yıldız’a tarihi sorumluluk! İtalyan basını yazdı: "Del Piero bile..."

Serie A'nın 20. haftasında Torino ile Juventus kozlarını paylaşacağı maç öncesi İtalyan basınından dikkat çeken bir Kenan Yıldız, haberi kaleme alındı.

TEK UMUT KENAN YILDIZ

İtalyanlar, dev maç öncesinde birçok eksiği bulunan Juventus'un en büyük umudunun Kenan Yıldız olduğunu belirtti.

Dusan Vlahovic ve Francisco Conceiçao gibi yıldız oyuncularından sakatlığı yüzünden maruz kalacak Juventus'ta Manuel Locatelli'de sarı kart cezası sebebilye karşılaşmada forma giyemeyecek. İtalyanlar'ın düzenlediği haberde ise Torino derbisinde Kenan Yıldız'a büyük bir iş düştüğü vurgulandı.

DEL PIERO BİLE...

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Tuttosport ise, Juventus'un tarihinde 20 yaşın altındaki bir oyuncuya hiç bu kadar bağlı olduğu bir derbiye çıkmadığını yazdı.

Öte yandan haberde, kulüp efsanesi Alessandro Del Piero'nun bile ilk derbisine 25 Ocak 1995 tarihinde çıktığını belirtti.

BU SEZON KENAN YILDIZ

Bu sezon siyah - beyazlı formayı Serie A'da 18 maçta sırtına geçiren Kenan Yıldız, 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.