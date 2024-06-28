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Kenan Yıldız'dan güldüren açıklama! ''Türkçe konuşuyorum ama hatalar yapıyorum''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.06.2024 15:34
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Milli futbolcular Kenan Yıldız ve Salih Özcan basın toplantısında soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Kenan Yıldız'dan güldüren açıklama! ''Türkçe konuşuyorum ama hatalar yapıyorum''

EURO 2024'te son 16 turuna kalan Milli Takımımızın oyuncuları Salih Özcan ve Kenan Yıldız basın mensuplarının karşısına geçti.

"TÜRKÇE KONUŞUYORUM AMA HATALAR YAPTIĞIM İÇİN HERKES GÜLÜYOR"

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Kenan Yıldız, "Onlara karşı bir mağlubiyet yaşamıştık. Onlarla tekrardan karşılaşacak olmak bize fazla bir motivasyon da sağlıyor. Hiç Türkçe röportaj yapmadım çünkü hatalar yapıyorum. Takım arkadaşlarımşa Türkçe konuşuyorum ama hatalar yaptığım için herkes gülüyor." açıklamasını yaptı.

"PORTEKİZ MAÇINDA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK"

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Salih Özcan, "Zor bir gruptu. İlk maçı galibiyetle bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Portekiz maçında hayal kırıklığı yaşadık. Son maçı da yenerek, 16 yıl sonra gruptan çıktığımız için çok mutluyuz. Leipzig'de bizi iyi bir takım bekliyor. Onlara karşı son maç kötü bir sonuç almıştık. Avusturya gerçekten oturmuş bir takım. Neyi iyi yaptığımızı neyi kötü yaptoğımızı analiz etmemiz lazım. Kendimize güvenirsek bu maçı alırız." dedi

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