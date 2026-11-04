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Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru! Tam 8 gol atıldı

UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe U19 ile Liverpool U19 karşılaştı. Tam 8 golün atıldığı mücadelede temsilcimiz sahadan 5-3 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru! Tam 8 gol atıldı
Burak Kavuncu

Fenerbahçe U19, UEFA Gençlik Ligi'nde İngiliz temsilcisi Liverpool U19'u konuk etti.

8 GOLLÜ GOL DÜELLOSU!

Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru! Tam 8 gol atıldı 1

Liverpool U19, karşılaşmanın 3. dakikasında Will Wright ile öne geçti. Wright 13. dakikada penaltıdan farkı ikiye çıkarırken, Fenerbahçe U19 adına Emin Eren Sayar 18. dakikada skoru 2-1'e getirdi.

Junior Sonni-Lambie 20. dakikada Liverpool'un üçüncü golünü kaydetti. Finn Inglethorpe 28. dakikada farkı üçe çıkardı, Emin Eren Sayar 29. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak ilk yarının skorunu belirledi.

İKİNCİ YARIDA DA GOLLER DEVAM ETTİ!

İkinci yarıda da gol düellosu hız kesmedi. Baran Yolaçan 68. dakikada Fenerbahçe U19'un üçüncü golünü atarak umutları artırdı. Ancak yalnızca bir dakika sonra Will Wright kendisinin üçüncü, takımının beşinci golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Ali Demirbilek kırmızı kart gördü. Mücadele Liverpool U19'un 5-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

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FENERBAHÇE U19 PUANSIZ KALDI!

Bu sonuçla Liverpool U19, UEFA Gençlik Ligi'nde puanını 8'e yükseltti. Fenerbahçe U19 ise sahasında aldığı mağlubiyetin ardından 0 puanda kaldı.

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Liverpool fenerbahçe şampiyonlar ligi UEFA Gençlik Ligi
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