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Kendall Jenner sürprizi! Damga vurdu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.11.2019 16:51 | Son Güncelleme

Amerikan Futbol Ligi ekiplerinden Los Angeles Rams ile Baltimore Ravens ekiplerinin karşılaştığı mücadeleye Amerikalı süper model Kendall Jenner damgasını vurdu. Jenner karşılaşmanın ardından bu anları sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Kendall Jenner'in mücadeledeki çok özel anları...

Kardashian/Jenner Ailesi'nin süper model üyesi Kendall Jenner günler sonra ortaya çıktı.

Jenner, Blake Griffin’le yaşadığı aşk sonrası yine bir NBA oyuncusuna gönlünü kaptırmış ve Philadelphia 76ers oyuncusu Ben Simmons ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Genç olduğu için ilişkilerini gözler önünde yaşamak istemediğini söyleyen Jenner, Philadelphia 76ers takımı oyuncusuyla evlilik planı sorusuna, “Belki. Kesinlikle şimdi değil ama belki bir gün” yanıtını vermişti.

Jenner şimdilerde LA Lakers takımından basketbol yıldızı Kyle Kuzma (23) ile birlikte. Ancak Jenner, gönlü her ne kadar NBA'den yana olsa da NFL'i de yakından takip etmeyi ihmal etmiyor.

NFL MAÇINDA ORTAYA ÇIKTI

Los Angeles Rams ile Baltimore Ravens maçını tribünden takip eden Jenner, gazetecilerin ilgi odağı oldu. Öyle ki objektifler güzel modeli bir an olsun rahat bırakmadı.

Jenner, maçı izlemeye gelen seyircilerin meraklı bakışlarıyla mücadeleyi takip etti. Sosyetik güzel arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli bir gece geçirdi. O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

İşte Kendall Jenner'in maçtaki çok özel kareleri...

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Anahtar Kelimeler:
Kendall Jenner Los Angeles Rams Baltimore Ravens

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Güzel güzel demem benim olmayınca... Ama Allah var güzel
GÜZEL...!
iliğimsi...
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