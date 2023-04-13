Kendall Jenner sütyensiz giydiği transparan elbisesiyle boy göstermekten çekinmedi! Gelen tepkilere aldırmıyor

Kendall Jenner, cesur kıyafetleriyle konuşulmaya devam ediyor. Özellikle vücut hatlarını açıkta bırakan kıyafetler tercih eden Jenner, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Ünlü model, katıldığı bir etkinlikte giydiği transparan elbisesiyle yürek hoplattı.

Kendall Jennar, vücudunu gösteren elbisesiyle fotoğraf paylaştı, sosyal medya yıkıldı. Sosyal medyanın en popüler isimlerinden Kendall Jenner neredeyse her paylaşımıyla gündem olmayı başarıyor.

Ünlü isme kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İddialı pozlar vermekten çekinmeyen Jenner, daha önce yaptığı bir açıklamada 'gelen kötü yorumları umursamadığını' söylemişti.

Moda dünyasının en çok aranan modellerinden biri olan Jenner, geçtiğimiz günlerde de mini bikinisiyle güneşlendiği fotoğraflarını paylaşmış ve büyük tepki toplamıştı.





