Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlilik sözleşmesi yaptı! Mal varlığı detayı

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in evliliğine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Ünlü çiftin, Lizbon yakınlarındaki 30 milyon sterlin değerindeki malikânelerinde yalnızca dört tanık ve çocuklarının katıldığı sade bir törenle evlendiği öğrenildi.

Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro ile kardeşleri Hugo, Elma ve Katia'nın törene katılmadığı belirtildi. Salı günü saat 13.30'da gerçekleşen özel nikâhta Georgina'nın kız kardeşi Ivana, Ronaldo'nun uzun yıllardır yakın arkadaşı olan Miguel Paixao ve İspanyol çift Jose Rodriguez Sangil ile eşi Monica Goncalez Martinez tanıklık yaptı.

SOYADI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Evliliğin en dikkat çeken detaylarından biri ise çiftin evlilik sözleşmesi imzalaması oldu. Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, düğünden bir gün önce, 10 Ağustos'ta Lizbon'daki bir noterlikte mal rejimlerini belirleyen bir evlilik sözleşmesine imza attı.

Buna göre çift, evlilik öncesinde sahip oldukları mal varlıklarını ayrı tutmayı tercih etti.

Ayrıca çifttin evlendikten sonra da evlilik öncesindeki soyadlarını kullanmaya devam edeceği kaydedildi.