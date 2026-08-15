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Yasemin Ergene’nin yeni sevgilisi ortaya çıktı! Sır gibi sakladı

Uzun zaman sonra ekrana dönmeye hazırlanan Yasemin Ergene geçtiğimiz yıl 14 yıllık eşi İzzet Özilhan ile yollarını ayırmıştı. İddialara göre Yasemin Ergene yeni bir aşka yelken açtı.

Yasemin Ergene’nin yeni sevgilisi ortaya çıktı! Sır gibi sakladı

Yayınlandığı döneme damgasını vuran 'Doktorlar' dizisinde hayat verdiği 'Ela' karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene son dönemde özel hayatıyla gündeme geliyor.

14 yıllık eşi İzzet Özilhan'dan geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan Yasemin Ergene'nin adı, boşandıktan bir ay sonra estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk dedikodusuna karışmıştı. Ergene bu iddiaya "kesinlikle yalan" yanıtını vermişti.

Yasemin Ergene’nin yeni sevgilisi ortaya çıktı! Sır gibi sakladı 1

BAŞ BAŞA TATİL

Ancak iddialara göre bu yalanlama doğru değil. Bülent Cankurt’un haberine göre; Yasemin Ergene ile Karaca Başaran’ın ilişkilerini magazin dünyasından uzak tutmayı tercih ettiği öğrenildi. İkili, birlikte görüntü vermemeye özen gösterirken, yakın çevreleri ise yaşanan birlikteliği doğruladı.

Yasemin Ergene’nin yeni sevgilisi ortaya çıktı! Sır gibi sakladı 2

Ergene, geçtiğimiz ay sevgilisi Karaca Başaran ile baş başa bir tatil yaptı. Çiftin tatilini gözlerden uzak geçirdiği ve ilişkilerini mümkün olduğunca kameralardan uzak yaşamayı tercih ettiği belirtildi.

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Yasemin Ergene
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