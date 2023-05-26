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Kendi cazibesiyle akacak, yeni yerleşim alanlarına içme suyu sağlayacak

26.05.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta Belediyesi, Deregümü bölgesinde devam eden yeni yapılaşma içerisindeki konutların içme suyu temini için Dere Mahallesi su deposundan Binbirevler Mahallesi su deposuna su aktarımını kendi cazibesiyle yapacak isale hattı döşüyor.

Kendi cazibesiyle akacak, yeni yerleşim alanlarına içme suyu sağlayacak

Çalışmaların tamamlanmasının ardından hem Deregümü bölgesindeki yeni yapılaşmanın olduğu bölgeye içme suyu sağlanacak hem de Binbirevler, Işıkkent ve Batıkent mahallerinin üst kesimlerinde basınçtan dolayı su çıkmayan konutların problemleri çözüme kavuşturulmuş olacak.

Isparta Belediyesi, bir yandan yeni yapılaşmaların olduğu bölgelerin altyapılarını oluştururken, diğer taraftan vatandaşların yaşadıkları problemleri tek tek çözüme kavuşturuyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce Deregümü bölgesinde devam eden yeni yapılaşmanın içme suyu ihtiyacını karşılamak ve Binbirevler, Batıkent ile Işıkkent mahallelerinin üst kısımlarında basınçtan dolayı yaşanan su problemini çözmek için çalışma başlattı. Çalışmalarda Dere Mahallesi su deposundan Binbirevler Mahallesi su deposuna içme suyu isale hattı döşeniyor. Daha önce var olan ancak kullanılmayan Binbirevler Mahallesi su deposu bu çalışmayla aktif hale getirilecek ve yeni yapılaşma bölgesinin içme suyu hattı ile üst kesimlerde yaşayan vatandaşların su problemi çözüme kavuşturulacak.

Dere Mahallesi su deposundan Binbirevler Mahallesi su deposuna içme suyu aktarması suyun kendi cazibesi ile yapılacak. Böylelikle herhangi bir enerji maliyeti çıkmayacak. Dere Mahallesi bölgesinden başlayan çalışmalarda Binbirevler Mahallesi su deposuna kadar yaklaşık 2 kilometrelik içme suyu isale hattı döşenecek, toplamda ise 5 kilometrelik hat döşenmiş olacak.

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