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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ CANLI İZLE 26. BÖLÜM! Kendi Düşen Ağlamaz hangi gün, bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışı

28.12.2023 19:53 | Son Güncelleme:
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Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle ve dizinin 26. bölümü ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Enes Koçak ve Eylül Tumbar'ın başrolde olduğu dizi, her hafta izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Dizi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz saat kaçta? Kendi Düşen Ağlamaz hangi gün, bu akşam var mı? İşte Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle ekranı ve son bölüm özeti ile TRT 1 yayın akışı...

Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi bu akşam 26. bölümü ile ekrana gelecek. Sıcak bir aile komedisini konu alan Kendi Düşen Ağlamaz her hafta merakla bekleniyor. İşte Kendi Düşen Ağlamaz canlı izle ekranı ve TRT 1 yayın akışı...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SAAT KAÇTA?

Kadrosunda Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak gibi isimleri bulunduran Kendi Düşen Ağlamaz dizisi her hafta perşembe günleri ekrana geliyor. Sevilen dizi TRT1'de izleyiciyle buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz her perşembe saat 20.00'de yeni bölümü ile TRT1 ekranlarında yer alıyor.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 25. BÖLÜM ÖZETİ

Alize, Serkan'ın odasından seslerin gelmesi üzerine Serkan'ın kapısını çalar. O sırada içeride olan Yeliz'i Alize görecek mi? Serkan, ne yapacağını şaşırmış durumdadır. Yeliz, Serkan ve Alize'nin arasını bozabilmek için onları yeni bir tuzağa çeker. Ancak hesap edemediği şeyler vardır. Alize ve Serkan'ın Öteki Tekim isimli, çiftlerin katıldığı bir yarışmaya girmesine ön ayak olan Yeliz öyle bir şey yapar ki adeta stüdyoya bomba düşer. Artık işler hiç de hesap ettiği gibi gitmeyecektir.

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ CANLI İZLE 26. BÖLÜM!

Serkan tam Alize'yi kaybettim derken, Alize hiç kimsenin beklemediği bir hamlesiyle herkesi şaşırtır ve onlar için yeni kararlar alma vaktidir. Sürekli kendi dertleri yüzünden soluğu Alize ve Serkan'ın yanında alan aile ve arkadaş üyeleri, diğeri de Alize'nin okulunu bitirebilmesi için vermek zorunda olduğu sınavı... Tam hayallerine kavuştuklarını düşünürlerken öyle bir şey olur ki, soluğu kaçtıkları yerde alırlar. Üstelik şimdi değil çekip gitmek, bu fikri akıllarının ucundan bile geçirmeyecek kadar ölüm kalım meselesinin tam ortasındadırlar.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 İncir Ağacı

07:05 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:55 Diriliş "Ertuğrul"

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

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