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Kendi el dezenfektanlarını üretmeye başladılar

MALATYA HABERLERİ  | 05.04.2020 14:19 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi’nde kullanılmak üzere alkol bazlı el dezenfektanı üretildi.Korona virüs önlemleri kapsamında ihtiyacın arttığı dezenfektan konusunda Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin ihtiyacını karşılamak için Eczacılık Fakültesi çalışma başlattı.Doç.Dr.

Kendi el dezenfektanlarını üretmeye başladılar

Malatya İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi’nde kullanılmak üzere alkol bazlı el dezenfektanı üretildi.
Korona virüs önlemleri kapsamında ihtiyacın arttığı dezenfektan konusunda Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin ihtiyacını karşılamak için Eczacılık Fakültesi çalışma başlattı.
Doç.Dr. Songül Ünüvar gözetiminde Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ecz. Naile Öztürk ve Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı araştırma görevlisi Arş. Gör. Hande Yüce tarafından Dünya Sağlık Örgütü El Dezenfektanı Hazırlama Kılavuzu’na göre hazırlanan ve antimikrobiyal etkinliği Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Selami Günal tarafından test edilen 300 litre el dezenfektanı Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliğine teslim edildi.
Eczacılık Fakültesi’nin Turgut Özal Tıp Merkezi’ne destek vermeye devam edeceği kaydedildi.

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