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Kendi enerjisini kendisi üretiyor

MERSİN HABERLERİ  | 25.02.2020 16:20 | Son Güncelleme

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde, kurulduğu 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren Teknopanel, yenilenebilir enerji çalışmaları kapsamında güneş enerjisini kullanarak kendi enerjisini kendisi üreten bir tesis haline geldi.Sandviç panel ve EPS ürünleri üretimi ve satışında Türkiye’nin önde gelen kuruluşu olan Teknopanel, 2005 yılında faaliyete geçen, 34 bin metrekare alan üzerinde faaliyetlerini sürdüren Mersin fabrikasının çatısına kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde, kendi enerjisini kendisi üretirken doğaya zarar vermeden çalışmalarını sürdürüyor.Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde ilk güneş enerjisi santralini kuran firma, 2017 yılında 6 bin 460 adet güneş panelini, 12 bin metrekarelik çatı yüzeyine kurulan güneş enerji santrali ile 1.713 kWp tesis gücünden yılda yaklaşık 2.414.000 kWh elektrik üretiyor.GES tesisi ile ilgili bilgiler veren Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, "Proje büyüklüğü 1.713 kWp olan GES tesisimizde 63 adet inverter bulunmakta.

Kendi enerjisini kendisi üretiyor

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde, kurulduğu 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren Teknopanel, yenilenebilir enerji çalışmaları kapsamında güneş enerjisini kullanarak kendi enerjisini kendisi üreten bir tesis haline geldi.
Sandviç panel ve EPS ürünleri üretimi ve satışında Türkiye’nin önde gelen kuruluşu olan Teknopanel, 2005 yılında faaliyete geçen, 34 bin metrekare alan üzerinde faaliyetlerini sürdüren Mersin fabrikasının çatısına kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde, kendi enerjisini kendisi üretirken doğaya zarar vermeden çalışmalarını sürdürüyor.
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde ilk güneş enerjisi santralini kuran firma, 2017 yılında 6 bin 460 adet güneş panelini, 12 bin metrekarelik çatı yüzeyine kurulan güneş enerji santrali ile 1.713 kWp tesis gücünden yılda yaklaşık 2.414.000 kWh elektrik üretiyor.
GES tesisi ile ilgili bilgiler veren Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, "Proje büyüklüğü 1.713 kWp olan GES tesisimizde 63 adet inverter bulunmakta. 2017 yılından bu yana kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Yıllık ortalama 2.414.000 kWh elektrik üretimimiz bulunmakta. Güneşten gelen enerjiyi fotovoltaik modüllerin ve diğer ekipmanların kurulumu sayesinde elektrik enerjisine çeviriyoruz. Süreklilik arz eden doğal süreçlerden elde edilen enerjiyi, üretim hatlarımıza yansıtarak doğanın gücünü kullanıyoruz. Üretimdeki en önemli maliyet kalemlerinden biri olan enerji giderinden tasarruf ediyor, dışarıya bağımlılığı azaltıyor, milli ekonomiye katkıda bulunuyoruz" dedi.
"Yenilenebilir enerjinin tükenmesi mümkün değil"
"Yılın neredeyse tamamında güneş alan bir şehirde, Mersin’de yaşıyoruz ve doğanın bize verdiği bu imkanı değerlendirerek, en doğru şekilde kullanmak zorundayız" diyen Kahveci, "Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinin insanoğlu tarafından tüketilmesi mümkün değil. Elektrik enerjisi, doğada bol ve sürekli olan güneş ışınlarının fotovoltaik güneş pillerinin üzerine güneş ışınlarının düşmesi ile üretilir. Biz firma olarak uzun süren incelemelerimiz sonrasında gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılayabilmek ve çevreye verilen zararı en aza indirmek için tesisimizin çatısında boş duran alanlara GES kurdurduk ve diğer fabrikalarımıza da kurmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kendi enerjisini kendisi üretiyor

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