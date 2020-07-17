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Kendi kendini bıçaklayan kadın yaralandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.07.2020 11:41 | Son Güncelleme

Devrek’te meydana gelen olayda kendi kendini bıçaklayan kadın yaralandı.Zonguldak’ın Devrek İlçesi Yağmurca Köyü Çıplaklar Mahallesinde meydana gelen olayda kendi kendini bıçaklayan kadın yaralandı.

Devrek’te meydana gelen olayda kendi kendini bıçaklayan kadın yaralandı.
Zonguldak’ın Devrek İlçesi Yağmurca Köyü Çıplaklar Mahallesinde meydana gelen olayda kendi kendini bıçaklayan kadın yaralandı. Edinilen bilgiye göre, zaman zaman rahatsızlanarak kendisine zarar veren kadın bu kez de kendini bıçaklayarak yaraladı. Cıplaklar Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda E.S. adlı (66) yaşındaki kadın geçirdiği bunalım sonucunda kendisini bıçakladı. Olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet hastanesine kaldırılan tedavi altına alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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