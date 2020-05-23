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Kendi kendini ihbar etti

TRABZON HABERLERİ  | 23.05.2020 15:28 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında babasıyla evde tartışan ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, 155’i arayıp çağırdığı polis ekiplerine, babasıyla aynı evde kalıp sürekli tartışmaktan bunaldığı gerekçesiyle “cezaevine girip cezamı yatarım daha iyi” diyerek teslim oldu.Çin’in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına yeni tip korona virüs (Kovid-19) pandemisinin yayılmasını önlemeye yönelik Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Trabzon’un Araklı ilçesinde polis ekiplerini ve bekçileri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.Kaçmaktan yoruldu teslim olduAraklı ilçesi Yolgören Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan 25 yaşındaki F.K., sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evden dışarı çıkamayınca her zamankinden daha fazla vakit geçirdiği babasıyla tartıştı.

Trabzon’un Araklı ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında babasıyla evde tartışan ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, 155’i arayıp çağırdığı polis ekiplerine, babasıyla aynı evde kalıp sürekli tartışmaktan bunaldığı gerekçesiyle “cezaevine girip cezamı yatarım daha iyi” diyerek teslim oldu.
Çin’in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına yeni tip korona virüs (Kovid-19) pandemisinin yayılmasını önlemeye yönelik Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Trabzon’un Araklı ilçesinde polis ekiplerini ve bekçileri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Kaçmaktan yoruldu teslim oldu
Araklı ilçesi Yolgören Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan 25 yaşındaki F.K., sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evden dışarı çıkamayınca her zamankinden daha fazla vakit geçirdiği babasıyla tartıştı. Tartışmanın ardından 155 Polis İmdat Hattı’nı arayan F.K., eve gelen polis ve bekçilere kesinleşmiş hapis cezası olduğunu söyleyerek kendisini tutuklamalarını istedi. Evde kalıp babasıyla tartışmaktan ve yakalanma korkusuyla aylardır kaçmaktan yorulduğunu söyleyen F.K.’nın, ‘Kaç kaç nereye kadar? Babamla tartışacağıma gidip cezaevinde yatarım daha iyi’ dediği ve olay yerine gelen ekiplerden kendisini tutuklamalarını istediği öğrenildi. Polislerin ekip otosuna bindirdiği F.K., annesine, ‘Büyük ihtimal dönmem. Ben cezaevine gidiyorum’ diyerek veda etti.
Uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay
Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Ümit Yıldırım Polis Merkezi Amirliği’ne getirilerek kimlik sorgusu yapılan F.K.’nın, 2015 yılında İstanbul’da işlediği uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi. Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen F.K., cezasını çekmek üzere Bahçecik’te bulunan Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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