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Kendi ürettikleri 400 siperlikli maskeyi dağıttılar

SİNOP HABERLERİ  | 10.12.2020 18:04 | Son Güncelleme

Sinop Gençlik Merkezi personeli, gençlik liderleri ve gönüllü gençleri kendi ürettikleri siperlikli maskeleri halk pazarında dağıttılar.Konu ile ilgili Sinop Gençlik Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Sinop Gençlik Merkezi Pandemi süreciyle mücadelede tedbir çalışmalarına oldukça önem veriyor ve bu kapsamda İnovasyon Atölyesi kapsamında personel ve gönüllü gençlerle yüz koruyucu siperlikli maske üretimi gerçekleştiriyor.

Sinop Gençlik Merkezi personeli, gençlik liderleri ve gönüllü gençleri kendi ürettikleri siperlikli maskeleri halk pazarında dağıttılar.
Konu ile ilgili Sinop Gençlik Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Sinop Gençlik Merkezi Pandemi süreciyle mücadelede tedbir çalışmalarına oldukça önem veriyor ve bu kapsamda İnovasyon Atölyesi kapsamında personel ve gönüllü gençlerle yüz koruyucu siperlikli maske üretimi gerçekleştiriyor. Başta sağlık çalışanları olmak üzere resmi kurumlara iş yerlerine olmak üzere çok sayıda siperlik maske dağıtımı gerçekleştiriyor son çalışmalarıyla oldukça dikkat çeken Sinop Gençlik Merkezi semt pazarında sarış yapan pazarcı esnafına ve köylü pazarı satışı yapan kişilere 400 adet maske dağıtımı gerçekleştirdi. Üretimi yapılan siperlikli maskeler Kovid-19 salgını mücadelesi kapsamında belirli aralıklarla dağıtılmaya devam edecektir” denildi.

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