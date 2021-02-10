YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Kendileri küçük, gönülleri büyük

Kendileri küçük, gönülleri büyük

10.02.2021 15:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kendileri küçük, gönülleri büyük

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan minik Nisa Naz ve Eslem Karpat kardeşler, kumbarasındaki paraları Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen ’Kış Bayramı’ kampanyasına bağışladı.Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları tarafından ’Bu Kış Çocuklara Bayram Olsun’ kampanyası düzenlendi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan minik Nisa Naz ve Eslem Karpat kardeşler, kumbarasındaki paraları Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen ’Kış Bayramı’ kampanyasına bağışladı.
Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları tarafından ’Bu Kış Çocuklara Bayram Olsun’ kampanyası düzenlendi. ’Bir bot, 1 mont2 adı altında düzenlenen kampanyaya 7’den 70’e her kesimden destek gelirken, Salihli’de yaşayan 6 ve 10 yaşındaki Nisa Naz ve Eslem Karpat kardeşler de kumbaralarında biriktirdikleri 200 lirayı kampanyaya bağışladı.
Nisa Naz ve Eslem kardeşler paraları ise Salihli Gençlik Koordinatörü Mehmet Demirtaş’a teslim etti. Demirtaş ise kendileri küçük, gönülleri büyük olan minik Nisa Naz ve Eslem kardeşlere teşekkür etti.
Demirtaş, kampanyaya destek olmak isteyenlerin yardımlarını cami görevlileri ve Kur’an Kursu öğreticileri aracılığıyla il, ilçe müftülükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kollarına ulaştırılabileceğini söyledi.

Kendileri küçük, gönülleri büyük

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

Manisa Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:37
Sabah
08:00
Öğle
13:30
İkindi
16:22
Akşam
18:49
Yatsı
20:06

Manisa Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Gökhan Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Turgutlu
Ünlüer Eczanesi
Turgutlu
Ahsen Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Lösemili çocukların zeytinyağları Akhisar’dan

Lösemili çocukların zeytinyağları Akhisar’dan

Lösemili çocukların zeytinyağları Akhisar’dan

Lösemili çocukların zeytinyağları Akhisar’dan

Başkan Çetin Akın’ın acı günü

Başkan Çetin Akın’ın acı günü

Alaşehir’de işçi servisi alevlere teslim oldu (2)

Alaşehir’de işçi servisi alevlere teslim oldu (2)

Avni Gemicioğlu İlköğretim Okulu’ndan Başkan Çelik’e teşekkür

Avni Gemicioğlu İlköğretim Okulu’ndan Başkan Çelik’e teşekkür

Avni Gemicioğlu İlköğretim Okulu’ndan Başkan Çelik’e teşekkür

Avni Gemicioğlu İlköğretim Okulu’ndan Başkan Çelik’e teşekkür

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.