YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Kendileri küçük yürekleri büyük

Kendileri küçük yürekleri büyük

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.10.2020 13:56 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde çıkan orman yangınında ekiplere destek olan 4 çocuk, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce ödüllendirdi.Yangına giden ekipleri ellerindeki “Yangına Gider” levhasıyla yönlendiren çocuklar orman sevdalısı olduklarını ispatladı.

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde çıkan orman yangınında ekiplere destek olan 4 çocuk, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce ödüllendirdi.
Yangına giden ekipleri ellerindeki “Yangına Gider” levhasıyla yönlendiren çocuklar orman sevdalısı olduklarını ispatladı. Bölge Müdürlüğüne davet edilen çocuklar için bir etkinlik düzenlendi ve tablet, saat, okul seti gibi hediyeler verildi. Ayrıca OGM yayınları ve Sincap Çocuk Dergisi de takdim edildi.
İkisi ortaokul ikisi de lise öğrencisi olan çocuklara hitaben bir konuşma yapan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel “İşte gerçek çevreci bu gençler. Orman yangınına duyarsız kalmayarak, durumdan vazife çıkarıp yangına giden ekiplere yol göstermişler. Kendilerini ve onları yetiştiren büyüklerini kutluyorum” dedi. Temel, çocuklara OGM logolu şapkaları da bizzat giydirerek “Sizi Orman Gönüllüsü ilan ediyorum” dedi.
Onur Cirit, Ozan İspar, Enes Köy ve Berat Boz adlı çocuklardan Enes Boz o gün yaşananları anlattı. İlk kez yakınlarında bir orman yangını çıktığını söyleyen Enes Köy, “Uzaktan dumanları görüyorduk. Çok sarp bir tepeydi. Söndürme ekipleri telaşlı telaşlı mahallemizden geçiyordu. Onlara bir polis ekibi yol gösteriyordu. Bir ara polis ekibi oradan ayrıldı. Çevredekilerden yardım istediler. Hemen biz gönüllü olduk. Ormancı abilerin bıraktığı yangına gider tabelasını alıp saatlerce yolda bekleyip yönlendirdik. İşe yaradığımıza çok mutlu olduk” dedi.
Etkinliğe, Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan, Çatacık Orman İşletme Müdür Vekili Metin Arslan, Sarıcakaya Şefi Nevzat Yılmaz ve çocukların bu davranışını görüp fotoğraflayan Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras da katılarak geçleri tebrik etti.
Bilindiği gibi; 24.09.2020 günü bir aracın yanmasıyla başlayan orman yangını 15 saat sürmüş, 20 arazöz, 3 helikopter, 1 uçak ve 100 den fazla personel görev yapmıştı. Yangında 22 hektar alan zarar görmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası

Eskişehir Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:33
Sabah
06:55
Öğle
12:50
İkindi
16:01
Akşam
18:35
Yatsı
19:53
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Odunpazarı’ndan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek
Odunpazarı’ndan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Korona virüs hastalarını ziyaret etti
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Korona virüs hastalarını ziyaret etti
Eskişehir’in ilk mezbahanesi Beylikova’da kurulacak
Eskişehir’in ilk mezbahanesi Beylikova’da kurulacak
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.