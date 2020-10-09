Kendileri küçük yürekleri büyük

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde çıkan orman yangınında ekiplere destek olan 4 çocuk, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce ödüllendirdi.

Yangına giden ekipleri ellerindeki “Yangına Gider” levhasıyla yönlendiren çocuklar orman sevdalısı olduklarını ispatladı. Bölge Müdürlüğüne davet edilen çocuklar için bir etkinlik düzenlendi ve tablet, saat, okul seti gibi hediyeler verildi. Ayrıca OGM yayınları ve Sincap Çocuk Dergisi de takdim edildi.

İkisi ortaokul ikisi de lise öğrencisi olan çocuklara hitaben bir konuşma yapan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel “İşte gerçek çevreci bu gençler. Orman yangınına duyarsız kalmayarak, durumdan vazife çıkarıp yangına giden ekiplere yol göstermişler. Kendilerini ve onları yetiştiren büyüklerini kutluyorum” dedi. Temel, çocuklara OGM logolu şapkaları da bizzat giydirerek “Sizi Orman Gönüllüsü ilan ediyorum” dedi.

Onur Cirit, Ozan İspar, Enes Köy ve Berat Boz adlı çocuklardan Enes Boz o gün yaşananları anlattı. İlk kez yakınlarında bir orman yangını çıktığını söyleyen Enes Köy, “Uzaktan dumanları görüyorduk. Çok sarp bir tepeydi. Söndürme ekipleri telaşlı telaşlı mahallemizden geçiyordu. Onlara bir polis ekibi yol gösteriyordu. Bir ara polis ekibi oradan ayrıldı. Çevredekilerden yardım istediler. Hemen biz gönüllü olduk. Ormancı abilerin bıraktığı yangına gider tabelasını alıp saatlerce yolda bekleyip yönlendirdik. İşe yaradığımıza çok mutlu olduk” dedi.

Etkinliğe, Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan, Çatacık Orman İşletme Müdür Vekili Metin Arslan, Sarıcakaya Şefi Nevzat Yılmaz ve çocukların bu davranışını görüp fotoğraflayan Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras da katılarak geçleri tebrik etti.

Bilindiği gibi; 24.09.2020 günü bir aracın yanmasıyla başlayan orman yangını 15 saat sürmüş, 20 arazöz, 3 helikopter, 1 uçak ve 100 den fazla personel görev yapmıştı. Yangında 22 hektar alan zarar görmüştü.

