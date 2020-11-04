Kendileri küçük yürekleri büyük

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Cengiz Topel 70. Yıl Anaokulu öğrencileri tarafından İzmir’deki depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlatıldı. Minikler harçlıklarını ve ailelerinin destekleri ile aldıkları kuru gıda, temizlik ve kişisel hijyen malzemelerini depremzedelere gönderdi.

70. Yıl Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan koliler, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak’ın katılımıyla belediye personelince teslim alındı. Yardımlar, belediyenin İzmir’de depremzedelere göndereceği araçlara yüklendi.

Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere duyarlı davranışları için teşekkür eden Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; ”Zor günlerde birbirine kenetlenen Türk toplumu bu birlik ve beraberliğini İzmir’de gerçekleşen depremde bir kez daha gösterdi. Depremzede vatandaşalar için başlattığımız kampanyamıza minik öğrencilerimizde destek verdiler. Küçük yaşlarda bu birlik, beraberlik ve maneviyat duygusunu minik kalplerinde yaşayarak, yardım kampanyasına destek veren minik öğrencilerimize ve bu değerleri öğrencilerimizin minik kalplerine ilmek ilmek işleyen öğretmen ve velilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Uzundemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak, 70. Yıl Anaokulu Öğrencileri, öğretmenleri ve velileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi, el dezenfektanı ve maske dağıttılar.

