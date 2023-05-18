Kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi tırnakçılık yöntemi ile bin dolarını çaldı

Avcılar’da 30.04.2023 günü Mohammed Z. isimli şahsın yanına beyaz araç ile gelen 3 şüpheli kendilerini polis olarak tanıttı. Daha sonra Mohammed Z.’nin tırnakçılık yöntemi ile bin dolarını alıp kaçtılar.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Saeıd R. Farhad K, Hosseın R., isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette yapılan işlemleri sırada şüphelilerin benzer şekilde gerçekleşen 12 olayın failleri oldukları tespit edildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesince “Örgütlü Suç” çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

