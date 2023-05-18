YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi tırnakçılık yöntemi ile bin dolarını çaldı

Kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi tırnakçılık yöntemi ile bin dolarını çaldı

18.05.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli bir kişinin bin dolarını çaldı. Yakalanan şüphelilerin benzer 12 olayında faili oldukları öğrenildi.

Kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi tırnakçılık yöntemi ile bin dolarını çaldı

Avcılar’da 30.04.2023 günü Mohammed Z. isimli şahsın yanına beyaz araç ile gelen 3 şüpheli kendilerini polis olarak tanıttı. Daha sonra Mohammed Z.’nin tırnakçılık yöntemi ile bin dolarını alıp kaçtılar.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Saeıd R. Farhad K, Hosseın R., isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette yapılan işlemleri sırada şüphelilerin benzer şekilde gerçekleşen 12 olayın failleri oldukları tespit edildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesince “Örgütlü Suç” çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonları: Uyuşturucuyu orga zulalamışlarİstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonları: Uyuşturucuyu orga zulalamışlar
Artvin’de engelli bireyler ilk kez yamaç paraşütü heyecanı yaşadıArtvin’de engelli bireyler ilk kez yamaç paraşütü heyecanı yaşadı
İpsala Sınır Kapısı yakınındaki tır parkında çalışmalar tamamlanıyorİpsala Sınır Kapısı yakınındaki tır parkında çalışmalar tamamlanıyor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Mayıs Perşembe

İmsak
03:49
Sabah
05:37
Öğle
13:06
İkindi
17:01
Akşam
20:24
Yatsı
22:04

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Perşembe

Defne eczanesi
Tuzla
Günay eczanesi
Fatih
Aydemir eczanesi
Atasehir
Sağlik eczanesi
Cekmekoy
Yeni venüs eczanesi
Sancaktepe
Gamze eczanesi
Arnavutkoy
Mavi yaşam eczanesi
Zeytinburnu
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.